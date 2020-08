Sony pariera là-dessus afin de favoriser une plus grande croissance de sa rentabilité.

Sony a publié le rapport d’entreprise 2020, où la marque fait le point sur tous ses domaines et met en stratégie dans ces domaines. Dans le domaine de Play Station, la société japonaise analyse ce que signifie la PS4 et ce que les utilisateurs exigent aujourd’hui, ainsi que sa situation mondiale dans le monde des jeux vidéo. Mais il comprend une déclaration importante qui plaira à joueurs sur PC.

Dans la page 43 du rapport, Sony affirme vouloir réaliser une augmentation des revenus et « cela implique une augmentation Utilisateurs actifs et le temps de jeu, améliorez services réseau et renforcer IP aux consommateurs de choisir PlayStation comme plate-forme de choix. « En outre, il ajoute que » les résultats spécifiques incluent la croissance des utilisateurs actifs, une meilleure rétention et un cycle de conversion de trésorerie plus court. «

Nous explorerons l’extension de nos titres propriétaires à la plate-forme PCSonyEt termine ce paragraphe avec la bonne nouvelle: « Nous allons explorer la expansion de nos titres de première partie à la plateforme PC, afin de favoriser une nouvelle croissance de notre rentabilité. « Cette dernière phrase confirme que Sony envisage de sortir des jeux plus exclusifs sur PC, probablement avec l’intention que autres joueurs connaissent leurs jeux vidéo et veulent faire le saut sur PlayStation.

Sony sort la poitrine avec les chiffres de vente PS4 et les abonnés PlayStation Plus, affirmant également que PlayStation est « l’un des écosystèmes de jeu dirigeants le monde. « Il commente également que pour continuer la » révolution de l’expérience de jeu pour les utilisateurs « sortira la PS5 l’hiver prochain. Il souligne également qu’elle vise à » créer un meilleur expérience utilisateur, améliorent la convivialité et renforcent leur utilisation de l’analyse des données. «

