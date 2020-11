Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Capcom a été victime d’un groupe de pirates informatiques plus tôt cette semaine. La société a confirmé l’attaque par un communiqué, dans lequel elle a signalé que les utilisateurs de ses réseaux ne devraient pas s’inquiéter, car aucune information n’a été volée de leurs comptes.

La société a ouvert une enquête avec les autorités pour trouver les coupables. Selon des rapports récents, un groupe de pirates informatiques a déjà revendiqué la responsabilité des attaques et demande une récompense millionnaire pour les données volées.

Selon diverses sources, les coupables ont volé plus d’un To d’informations importantes sur l’entreprise, qui ont été extraites des réseaux d’entreprise de Capcom au Japon, aux États-Unis et au Canada.

Grâce aux informations de Bleeping Computers (via Video Games Chronicle), nous savons que les auteurs présumés du piratage ont utilisé le ransomware Ragnar Locker pour obtenir les informations privées du développeur.

Les rapports indiquent que le groupe a obtenu des données personnelles de clients et d’employés, des contrats d’entreprise, des courriels, des fichiers bancaires et des documents avec des détails sur diverses propriétés intellectuelles.

Il mentionne également le vol des rapports de vente, des accords de sous-traitance et bien plus d’informations. Le groupe de piratage souhaite un paiement de 11 millions de dollars en bitcoins pour publier et renvoyer toutes les informations.

Sinon, les coupables rendront publiques toutes les données volées de Capcom ou vendront les documents au plus offrant. Il est important de mentionner que la société n’a pas confirmé tous les détails sur l’affaire, mais nous en saurons peut-être plus bientôt.

Pour l’instant, ce qui va se passer avec ce cas n’est pas clair, nous devrons donc être patients et attendre plus d’informations. En attendant, vous pouvez visiter ce lien pour toute l’actualité de Capcom.

