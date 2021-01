Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Les achats de studios de jeux vidéo n’avaient pas autant fait parler de lui que ces derniers mois, lorsque Microsoft a commencé à s’intéresser de près à l’augmentation de son catalogue de studios internes. A titre d’exemple, l’acquisition de Bethesda, le plus important fabriqué dans l’industrie du jeu vidéo. Malgré les dépenses considérables, Microsoft reste ouvert à l’achat d’encore plus de studios et fait apparemment plusieurs offres à divers studios.

L’un des principaux problèmes que les utilisateurs de Xbox ont remarqué sur les consoles Microsoft est que les titres exclusifs pour ces plates-formes ne sont pas abondants. La société en est consciente et l’un des moyens d’y remédier consiste à renforcer sa gamme de studios internes, qu’elle a récemment renforcée avec Zenimax Media, la société mère de Bethesda.

Eh bien, Microsoft n’est toujours pas satisfait, mais a déjà clairement indiqué qu’il était prêt à acheter plus et continue apparemment avec cette mission, car l’informateur relativement fiable Brad Sams a assuré que de nombreux studios recevaient des offres d’achat et pourraient provenir Microsoft.

«Il y a actuellement beaucoup d’argent qui circule dans les sociétés de jeux vidéo, plusieurs reçoivent plusieurs offres. Je ne sais pas quand ou si l’un d’entre eux passera, mais les évaluations de propriété intellectuelle des jeux vidéo augmentent », a déclaré Brad Sams.

Dans le cas où vous l’avez manqué: une rumeur sauvage a suggéré que Microsoft achèterait SEGA.

Il y a beaucoup d’argent qui circule dans les sociétés de jeux en ce moment, plusieurs obtenant plusieurs offres – je ne sais pas quand ou si l’une d’entre elles se fermera, mais les évaluations des adresses IP de jeu montent en flèche – Brad Sams (@bdsams) 12 janvier 2021

Des études indépendantes majeures pourraient être sur le radar de Microsoft

Il est clair que Sams ne précise pas de quelle société proviennent ces «offres multiples», mais il est important de noter qu’il est reconnu comme l’un des principaux informateurs de Microsoft et a fourni des détails sur l’entreprise à plusieurs reprises qui sont confirmées par la suite.

Cela a bien sûr donné beaucoup à parler aux fans de l’industrie du jeu vidéo, qui imaginent même déjà ce que pourrait être la prochaine acquisition de Microsoft. Certains pensent qu’il pourrait s’agir d’Asobo Studio, le studio français actuellement en charge du développement de Microsoft Flight Simulator. D’autres suggèrent que la société pourrait acheter Sumo Digital, qui a travaillé sur plusieurs jeux exclusifs à la société, tels que Crackdown 3, qui a récemment soutenu d’autres sociétés, telles que Sony, avec Sackboy: A Big Adventure.

En outre, beaucoup pensent à nouveau à Techland, une entreprise qui, selon les rumeurs, serait la prochaine cible de Microsoft. Cependant, l’étude polonaise a mentionné qu’elle restera indépendante et a dissipé les rumeurs de rachat par Microsoft. Nous te tiendrons informé.

Pensez-vous que Microsoft achètera bientôt un nouveau studio? Dites le nous dans les commentaires.

Bien que l’achat de Bethesda, Double Fine Productions et d’autres études puissent révéler que les négociations de Microsoft ont toujours porté leurs fruits, la vérité est que ce n’est pas le cas, car à un moment donné, il a essayé d’acheter Midway, Squaresoft et même Nintendo, quelque chose qui la compagnie japonaise était amusée. Vous pouvez trouver plus d’actualités liées aux Xbox Game Studios en visitant cette page.

