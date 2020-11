La société fixe une limite de 7 jours, comme dans le jeu, pour un événement enveloppé de mystère.

The World Ends With You était l’une des propositions les plus ambitieuses et imaginatives de Square Enix à l’ère de la Nintendo DS. Un RPG se déroulant à Shibuya, avec un jeu mortel entre celui proposé une limite de 7 jours les participants pour le surmonter. Une frontière qui a réapparu dans un toile mystérieuse Square Enix, qui pointe vers une annonce liée à la saga d’ici une semaine.

Si vous accédez à ce site Web, vous trouverez ces trois choses: un message bien mis en évidence de “délai dans les 7 jours”, un compte à rebours en bas, et un joueur avec des thèmes musicaux en arrière-plan. Le compte à rebours lui-même indique une date et une heure spécifiques: Mardi 24 novembre à 00h00 du matin à l’heure de la péninsule espagnole, ce qui en CDMX équivaut au lundi 23 novembre à 17h00.

Maintenant,Ce que Square Enix nous réserve d’ici une semaine? La vérité est que, pour le moment, aucun détail officiel n’a été offert sur ce qui nous attend. La seule chose qu’il y a petits indices dont aller tirer. Par exemple, il y a le fait que le compte rendu officiel du ‘Square Enix 1er département de production«C’était le premier à partager le Web, ce qui suggère que ce serait quelque chose lié à un jeu, et non à ce nouvel anime TWEWY qui fera ses débuts en 2021.

Et d’autre part, ces dernières années, il y a eu plus d’une indication que Square Enix pourrait envisager un retour, où Nomura lui-même a par le passé manifesté son intérêt pour la poursuite de la saga. Mais, rappelez-vous, Square n’a pas encore précisé ce qui nous attend dans une semaine, c’est donc préférable garder les attentes basses jusqu’à ce que la date arrive. D’ici là, nous vous laissons avec le dernier aperçu de l’anime TWEWY, ainsi que l’analyse de The World Ends With You pour Switch.

