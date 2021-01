Epic Games investit dans le projet via MegaGrants, qui cherche à soutenir les créateurs d’Unreal Engine.

Il veut vivre non seulement des jeux vidéo Jeux épiques. Le géant de l’industrie fera bientôt sa première incursion connue dans le monde du cinéma grâce au financement de Gilgamesh, un film d’animation basé sur un héros de la mythologie mésopotamienne, rapporté par le magazine Deadline.

Gilgamesh devrait sortir en salles en 2022Gilgamesh est un projet né de la collaboration de la société américaine avec le studio d’animation latino-américain Brancher et les sociétés de production argentines DuermeVela et FilmSharks sous la direction du cinéaste Tomas Lipgot – avec des crédits de production pour Los adoptantes, 2019 -. Selon le portail américain, Epic Games investit dans ce projet via son fonds MegaGrants épiques, conçu pour ceux qui cherchent à profiter de l’Unreal Engine.

Attaché à l’actualité, vous pouvez voir le premier trailer du projet publié au milieu de l’année dernière. Gilgamesh sortira en salles en espagnol en 2022.

Unreal Engine, utilisé dans Star Wars: The Mandalorian

L’engagement d’Unreal Engine dans le domaine cinématographique n’est pas nouveau. L’année dernière, le profit réalisé par LucasFilm pour le tournage de The Mandalorian a fait la une des journaux, permettant la création de paysages et de décors à la vue des acteurs et de l’équipe technique. De même, certains réseaux de télévision l’ont utilisé pour créer des audiences virtuelles lors d’événements sportifs dans des stades vides en raison de mesures de distanciation sociale.

Revenant aux jeux vidéo, Epic Games poursuit ces semaines son litige avec Apple et Android pour le Retrait Fortnite de ses magasins, intentant une action en justice il y a quelques jours contre les deux sociétés britanniques et «leur abus de position». Le battle-royale, en revanche, a accueilli le Predator.

