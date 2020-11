Le nouveau jeu vidéo Rebellion sortira sur PC au premier semestre 2021.

Si vous attendez avec impatience le lancement d’Evil Genius 2: World Domination, vous allez adorer la nouvelle vidéo de ce jeu tant attendu de gestion et stratégie qui nous propose de devenir un méchant de cinéma pour conquérir le monde… et d’ailleurs nous enrichir en cours de route. Ici, l’équipe de Rebellion nous présente le premier des super-vilains que nous pouvons incarner dans ce jeu PC: Ivan rouge, un redoutable seigneur du mal avec des poings de fer et un gigantesque lance-roquettes pour pulvériser quiconque ose se mettre en travers de son chemin.

Red Ivan n’est qu’un des quatre mauvais génies que nous pouvons guider dans le jeuLe plus drôle à propos de cette nouvelle vidéo pour Evil Genius 2 est dans les détails, dans sa façon de montrer la vie dans notre centre d’opérations, avec le casino comme couverture pour financer les projets d’un méchant manuel. Les animations des personnages, les pièges amusants et les armes que nous pouvons utiliser – y compris un bassin de requins – et de nombreux autres détails du style nous rappellent avec nostalgie les heures de plaisir que l’original Evil Genius offrait il y a plus de 15 ans.

La rébellion souligne que Red Ivan n’est que l’un des quatre mauvais génies que nous pouvons guider dans le jeu, chacun avec ses propres missions et histoire. “Oui, il y a quatre campagnes uniques dans Evil Genius 2!”, Ajoute l’équipe également responsable de la série Sniper Elite ou du mythique Alien vs Predator. Pour finir, les auteurs de ce nouveau jeu de stratégie ont confirmé le nom de l’acteur qui exprime Red Ivan, le britannique Brian béni que nous entendons exprimer Boss Nass dans Star Wars: Episode 1 ou Clayton dans Disney’s Tarzan.

Sans date de sortie précise, il y a quelques mois à peine, Rebellion annonçait le report d’Evil Genius 2 au premier semestre 2021. Ensuite, nous vous laissons avec un gameplay vidéo chargé de détails présentés il y a quelques semaines.

En savoir plus: Evil Genius 2 et Rebellion.

