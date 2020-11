Le directeur associé explique que le nouveau titre d’Ubisoft s’inspire des plateformes des débuts des années 2000.

Quand on pense aux inspirations d’Immortals Fenyx Rising, le nouveau jeu en monde ouvert basé sur la mythologie grecque d’Ubisoft Québec, on pense immédiatement à The Legend of Zelda: Breath of The Wild, mais indépendamment de cette comparaison, les développeurs eux-mêmes citent aux Plateformes du début des années 2000 comme l’une de ses principales inspirations lors de la création de cette nouvelle propriété intellectuelle de l’éditeur français.

La semaine dernière, Ubisoft a organisé une série de conférences pour les médias dans lesquelles ils ont parlé de tout ce qui était derrière le développement de cette nouvelle proposition. Dans ces conférences, Julien Gallodudec, directeur associé du jeu, a évoqué les plateformes du monde ouvert d’il y a près de deux décennies, tels que Jak And Daxter et Banjo-Kazooie, comme l’une de ses plus grandes inspirations lorsqu’il s’agit de donner sa propre identité à ce jeu qui se présente avec de fortes différences par rapport à à d’autres titres du monde ouvert d’Ubisoft.

Nous n’avons pas vu beaucoup de ces jeux et avons vu une opportunité de moderniser la formule.Julien Galloudec, directeur associéDans une interview avec 3DJuegos, Galloudec a approfondi le sujet, soulignant que le système de déplacement dans un monde 3D qu’ils ont créé pour Le credo de l’assassin Cela ne va pas tout à fait de pair avec l’intention qu’ils avaient dans Immortals Fenyx Rising. “Dans Assassin’s Creed, vous avez un contrôle très guidé pour explorer le monde, vous avez le système de parkour qui est merveilleux pour explorer le monde efficacement en faisant des mouvements surprenants d’une manière très accessible et avec peu d’effort pour le joueur, car le but est la fantaisie. être un tueur et c’est mieux pour vous. Nous voulions nous éloigner de cela et vous faire sentir comme dans les jeux Mario lorsque vous jouez, c’est un système où vous sautez et avez beaucoup de contrôle sur votre personnage dans les airs, tout cela dans un monde ouvert qui semble organique et qui s’intègre. combats et énigmes ».

Le directeur associé du jeu a ajouté qu’il lui semble que le La conception de jeux de plateforme et d’aventure d’il y a quelques décennies a beaucoup de valeur et peu de choses ont été exploitées aujourd’hui. «Cela m’a amené à penser à Jak & Daxter et à d’autres classiques d’il y a de nombreuses années. Nous n’avons pas vu beaucoup de ces jeux et avons vu une opportunité de moderniser cette formule avec la mythologie grecque et tout l’apprentissage que nous avons acquis d’Assassin’s Creed Odyssey. Ces classiques se sentent toujours bien, ils jouent bien, leurs contrôles sont très bons et nous les avons considérés comme une référence en ce sens que c’était génial de sauter comme Jak & Daxter ou Mario.

Immortals Fenyx Rising est lancé cette semaine sur PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series, Nintendo Switch, PC et Stadia. Pour en savoir plus sur le jeu, nous vous invitons à revoir l’analyse et toute la couverture dans 3DJuegos.

