La démo de Capcom du jeu bégaie en multijoueur en ligne et, semble-t-il, est un bug étrange.

Le lancement du démo Monster Hunter Rise est quelque peu cahoteux. Nintendo a dû faire un long entretien d’urgence sur l’eShop Nintendo Switch, que beaucoup attribuaient à la popularité de la démo et au désir de l’essayer de la part des joueurs. Lorsque les bogues ont été corrigés, les utilisateurs l’ont téléchargé, mais certains ont commencé à se plaindre d’un erreur inhabituelle.

Il est possible que la démo MH Rise ait des problèmes de bégaiementApparemment, il est possible que la démo présente problèmes de bégaiement, avec des pauses qui bloquent la console pendant plusieurs secondes. Cela se produit dans le mode multijoueur en ligne et certains joueurs étaient inquiets s’il s’agissait d’un problème lié à leur connexion Internet. Et non, ce n’est pas un problème de connexion, mais le la cause est étrange.

En tant que compte Dualshockers, et d’autres utilisateurs qui ont pu le vérifier, l’échec semble être lié au compte principal de Nintendo Switch. Apparemment, cela a quelque chose à voir avec DRM du compte, mais c’est une erreur très rare et pour le moment on ne sait pas avec certitude pourquoi cela se produit. Il n’y a pas de commentaires officiels pour le moment, mais il semble que Il y a une solution au problème.

Supprimez, téléchargez et réinstallez la démo sur votre Nintendo Switch ça ne marchera pas. De nombreux utilisateurs ont constaté que s’ils utilisent un autre compte secondaire, les problèmes disparaissent. Par conséquent, si vous avez plusieurs (ou plus) utilisateurs enregistrés dans la console, essayer avec l’un des secondaires, car comme ça devrait fonctionner correctement mode multijoueur.

C’est certainement un bug étrange et inhabituel, et nous devrons attendre pour voir si Capcom ou Nintendo ils résolvent le problème. La démo de Monster Hunter Rise sera disponible seul durant ce mois de janvier 2021 et c’est l’une des options gratuites pour passer la vague de froid qui ravage l’Espagne. Si tu veux voir plus du jeu, mais vous n’avez pas le temps de jouer, vous pouvez voir 20 minutes de jeu partagées par Capcom cette semaine.

Monster Hunter Rise, Nintendo Switch, Nintendo, Capcom

