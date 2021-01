Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Pokémon GO est un succès depuis sa création en 2016. Le titre mobile a fait rêver de nombreux joueurs de sortir dans le monde et d’attraper des Pokémon grâce à la réalité augmentée (RA). Malheureusement, étant un jeu qui peut être joué dans la rue, de nombreux utilisateurs l’ont mal joué en conduisant, entraînant des accidents mortels. Ceci, combiné au jeu le plus populaire pour implémenter cette technologie, a fait de Pokémon GO le jeu le plus meurtrier jamais créé.

Cela a été souligné par Ethan Mollick, professeur à la Wharton School of Business de l’Université de Pennsylvanie. “On ne parle pas assez du fait que le jeu vidéo le plus meurtrier est de loin Pokémon GO”, a commenté le professeur dans un récent post sur Twitter.

Dans ce document, il a partagé un extrait du document de recherche fourni par Mara Faccio et John J. McConnell “Mort par Pokémon GO: Le coût économique et humain de l’utilisation des applications en conduisant.” utiliser des applications en conduisant).

L’utilisation abusive de Pokémon GO a généré des pertes matérielles et humaines de plusieurs millions de dollars

Selon les informations, 148 jours après le lancement réussi de Pokémon GO en 2016, 145000 accidents de voiture ont été enregistrés aux États-Unis, ce qui s’est traduit par environ 2 à 7,3 millions de dollars par jour en raison de dommages. Il est clair que ces accidents sont dus à une utilisation inappropriée de Pokémon GO par des utilisateurs au volant. Malheureusement, ces distractions ont causé non seulement des dégâts matériels, mais aussi 30 000 blessés et 256 morts.

«Nous documentons une augmentation disproportionnée des accidents et des dommages aux véhicules, des blessures et des décès associés à proximité des endroits où les utilisateurs peuvent jouer au jeu en conduisant. Nous estimons que le coût supplémentaire des utilisateurs jouant à Pokémon GO en conduisant à travers le comté [de Tippecanoe, Indiana] Il est compris entre 5,2 et 25,5 millions de dollars au cours des 148 jours suivant l’introduction du jeu. Lorsque ces estimations sont extrapolées aux niveaux nationaux, on constate un total compris entre 2 et 7,3 dollars MMJJ », lit-on dans le résumé de l’enquête. Vous pouvez en savoir plus sur cette recherche sur cette page.

Certainement, étant un jeu qui peut être joué n’importe où, Pokémon GO a été impliqué dans de nombreux accidents, tels que des crashs même avec la police et des vols. Certains joueurs n’ont même pas respecté le confinement et sont descendus dans la rue au plus fort de la pandémie. En raison des distractions que Pokémon GO peut causer, avant de jouer, Niantic rappelle aux utilisateurs de faire attention à leur environnement.

Que pensez-vous de ces chiffres? Y a-t-il eu des accidents dus à la lecture de Pokémon GO dans votre ville? Dites le nous dans les commentaires.

Pokémon GO est disponible sur mobile. Vous pouvez trouver plus d’actualités liées à ce titre en visitant notre minisite qui lui est dédié.

