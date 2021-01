Les jeux vidéo ont été créés pour être appréciés, un passe-temps qui au milieu de 2021 atteint des millions de personnes de tous âges. Cependant, si vous voulez aller plus loin et transformer votre passe-temps en un travail que vous ne pourriez réaliser que dans une autre vie, portez une attention particulière aux simulateurs suivants.

La conduite, au moins dans son sens le plus strict du terme, c’est-à-dire la simulation pure et simple, n’a sa place que sur PC. iRacing recréer comme personne d’autre ce que serait le vie professionnelle d’un pilote de course. Préparez-vous à avoir une bonne poignée d’heures libres le week-end pour vous consacrer corps et âme aux horaires du championnat, mais qui sait? Peut-être qu’un jour le temps investi vous mènera à la gloire.

Être pilote d’aviation est quelque chose qui n’est pas accessible à tout le monde, sans aucun doute. Grâce à Microsoft Flight Simulator 2020 nous pouvons ressentir les mêmes sensations que l’un d’entre eux, sans avoir à laisser notre argent dans des licences coûteuses. L’une des forces du titre réside dans sa recréation de la planète Terre à l’échelle 1: 1.

Microsoft Flight Simulator 2020 | Microsoft

Êtes-vous un fan absolu de football, mais votre seul vrai contact avec lui est basé sur la soirée dominicale entre amis? Football Manager 2021 entre en scène pour vous donner la possibilité d’interpréter comme jamais auparavant non seulement le rôle d’entraîneur, mais aussi celui de président de club. Créez votre équipe ou choisissez votre équipe préférée et amenez-la au sommet. Bien sûr, le voyage ne sera pas facile.

Faire du camion votre façon de gagner votre vie est l’un des travaux les plus difficiles qui soient dus aux longs trajets seuls, à la fatigue ou à la concentration nécessaire. Si vous avez déjà été curieux de savoir à quoi ça ressemble, Euro Truck Simulator 2 Cela vous permet grâce à un jeu immersif qui vous emmènera visiter de l’Europe aux États-Unis. De plus, grâce à sa communauté active, vous pouvez ajouter des stations de radio à des pays entiers à une échelle réelle, y compris les rues et les autoroutes, y compris l’Espagne.