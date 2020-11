Noël se rapproche de plus en plus et les sociétés de jeux vidéo ne veulent pas rater l’occasion de se déguiser. Au cours de ces mois, il est courant de voir comment la console offre avec designs inspirés des jeux de mode avec lesquels ils sont même présentés dans un pack, tous différents pour satisfaire les besoins des différents territoires. Ces derniers sont, par exemple, le pack Switch avec Just Dance qui a été récemment annoncé pour les Emirats Arabes Unis, ou celui-ci avec Joy-Con et Super Mario Party. Cependant, pour ceux qui possèdent déjà la console ou les jeux et souhaitent régler leur plateforme, il existe également une large gamme de skins. Et maintenant, en plus, ce sont des alternatives officielles de Nintendo.

Le Nintendo Online Store a mis en vente presque une vingtaine de peaux nouveau basé sur ses sagas les plus aimées. Les propriétaires de Switch pourront choisir entre des franchises classiques, telles que Mario, Donkey Kong ou Zelda, ou, s’ils le préfèrent, des IP plus récentes telles que Splatoon et ses designs colorés. Chaque kit de personnalisation comprend: un vinyle pour l’arrière de la console, un autre pour le dock et pour les deux Joy-Con, plus un protecteur d’écran, pour un prix de 20 dollars.

Les plus gros vinyles, correspondant au dock et à la console, émulent dans de nombreux cas des éditions spéciales d’anciennes consoles Nintendo, ou des cartouches mythiques de grands représentants de leurs sagas de référence. C’est une façon de célébrer nos jeux préférés avec matériaux haut de gamme Ils offrent une finition impeccable et peuvent être enlevés sans laisser de résidu collant, vous n’avez donc pas à vous contenter d’un seul modèle!

Ses caractéristiques comprennent:

Licence officielle Nintendo Conçue exclusivement selon les caractéristiques du Switch. Résistance à la rayure. Facile à retirer et à mettre. Ils ne laissent pas de résidus. Ils n’interfèrent pas avec les boutons ou les capteurs. Matériaux testés et approuvés de manière indépendante.

Vous pouvez voir tous les modèles dès maintenant sur la boutique en ligne officielle de Nintendo.

