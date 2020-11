Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Le développement des jeux vidéo en Amérique latine continue de croître grâce aux efforts de divers créatifs. Désormais, certains d’entre eux recevront une aide qui leur permettra d’atteindre le niveau suivant. Ce qui se passe, c’est que quelques studios chiliens ont remporté un fonds d’Epic Games pour développer des jeux sur Unreal Engine.

Comme nous le disent nos amis de Tarreo, ACE Team et Critical Failure Studios, studios de développement basés au Chili, ils feront partie des 1000 équipes qui bénéficieront de cette édition d’Epic MegaGrants. Cela signifie qu’ils recevront des fonds destinés à soutenir le développement de leurs projets dans Unreal Engine.

Que font les études chiliennes qui ont participé au fonds?

Au cas où vous ne les connaissez pas, nous vous disons que ACE Team est une équipe de Santiago du Chili qui a créé des projets comme Rock of Agez et Zeno Clash. Ils travaillent actuellement sur The Eternal Cylinder, un titre de survie rempli d’étranges créatures. Ce jeu devrait arriver en 2021 sur consoles et PC.

Vous pouvez le vérifier dans l’aperçu suivant:

Critical Failure Studio est un studio travaillant sur Lost Forest. C’est une aventure à défilement horizontal que ses créateurs décrivent comme une histoire de souvenirs douloureux et de pouvoir passer à autre chose. Vous y contrôlerez un magicien qui doit faire face à une série de défis avec des souvenirs qui s’estompent.

Découvrez-le dans la bande-annonce que nous vous présentons ci-dessous:

Qu’est-ce que Epic MegaGrants?

Au cas où vous ne le sauriez pas, Epic MegaGrants est une fiducie créée en mars 2019 avec laquelle Epic Games cherche à soutenir «les futurs développeurs de jeux, les éducateurs et autres professionnels utilisant Unreal Engine et des outils open source» avec un support budget de 100 000 USD.

Ainsi, l’objectif est de fournir un accompagnement permettant à différents projets réalisés dans Unreal Engine de continuer à se développer et de réussir. Le projet durera 5 ans et, jusqu’à présent, ils ont fourni 60 millions de dollars en soutien à différents développeurs.

Et pour vous, que pensez-vous de cette initiative? Dites le nous dans les commentaires.

