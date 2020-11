Connaissez-vous le sport à risque de vélo de descente? C’est un spectacle d’adrénaline et de réflexes que seuls les cyclistes les plus experts peuvent faire sans leur coûter la vie; imaginez éviter les arbres, les rochers et les sauts trop hauts ou raides jusqu’à ce que vous atteigniez le pied même d’une chaîne de montagnes. Eh bien maintenant, nous pouvons le faire virtuellement avec Descendeurs, la version virtuelle de ce sport risqué, désormais disponible sur le 6 novembre dans l’eShop de la console Joy-Con. Pour avoir une idée de la façon dont cette expérience est vécue, vous pouvez jeter un œil au gameplay de ce jeu que vous avez ci-dessous:

Descenders est un jeu de course de sports extrêmes en descente depuis une montagne, avec des niveaux générés de manière procédurale, afin que nous ne traversions pas deux fois le même itinéraire, et où les erreurs ont de réelles conséquences. Allez-vous mener votre équipe à la gloire et devenir le prochain descendant légendaire?

Une version moderne et virtuelle d’un sport extrême

Mondes générés de manière procédurale – Affrontez différents sauts, pentes et bombes à chaque fois que vous jouez

Commandes de vélo de style libre – Contrôlez tous les mouvements subtils de votre cycliste, avec un système de physique en profondeur conçu pour les fouets et les gommages glissants

Rogue-Bike – Gagnez des mutateurs spéciaux à chaque fois que vous jouez et découvrez les compétences qui conviennent le mieux à votre style de conduite

Construisez votre représentant – Un système de représentation en ligne complet vous permet de montrer votre valeur et de gagner de nouveaux vélos et sponsors.

Bande-son entièrement sous licence: nous nous sommes associés au label de batterie et de basse Liquicity pour vous offrir la bande-son parfaite pour frapper les montagnes.

Devenez le prochain Descender: pouvez-vous survivre au jeu en une seule course et atteindre les rangs des légendaires Descenders?

Choisissez une équipe, devenez une légende

Dans Descenders, votre équipe est votre vie. Lorsque vous choisissez un côté (ennemi, arboricole ou cinétique), vous serez rejoint par d’autres joueurs qui choisissent le même côté que vous.

Prenez votre vélo, choisissez votre équipement et essayez d’être à la hauteur de la légende de votre Descender. Rejoindrez-vous les rangs frénétiques et frénétiques de Team Enemy, le style tout-terrain élégant de Team Arboreal, ou le Team Kinetic à indice d’octane élevé, et la vitesse est tout?