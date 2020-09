Hier soir, la plateforme de streaming Twitch a organisé les premiers Chat Choice Awards, permettant aux téléspectateurs de voter pour leurs jeux préférés en direct. Il a également taquiné le public avec ce qui semblait être une PlayStation 5, qui est restée en arrière-plan pendant deux heures avant de finalement se révéler être un gâteau exceptionnellement grand et élaboré.

Les taquineries ont commencé tôt, avec l’hôte Sean «day9» Plott soulevant un élément bien en vue dans la salle de la présentatrice Mari Takahashi.

«Maintenant, avant de passer à notre prochain prix, je vois flou à l’arrière… est-ce une PS5?» Plott a demandé à Takahashi.

«Oh, on en parle déjà?» Takahashi a répondu. «Monsieur, c’est une allumeuse! C’est le gros éléphant dans la pièce. Qu’est-ce qu’une émission si on ne taquine pas un peu? » Elle a promis d’y revenir plus tard avant de passer à l’émission.

Cela a bien sûr déclenché une vague de conversations sur les réseaux sociaux. Il y a encore beaucoup de secret entourant les consoles de jeu de nouvelle génération comme la PlayStation 5 et la Xbox Series X, donc c’était une surprise qu’un hôte Twitch en ait une si bien en évidence pendant ce qui était, soyons honnêtes, pas beaucoup d’un un événement. Même M. Summer of Games lui-même, Geoff Keighley, l’a commenté pendant son flux parallèle de la série, bien qu’il ait semblé moins amusé par les singeries de Twitch.

Les téléspectateurs se sont rapidement divisés en deux groupes: ceux qui croyaient que la PS5 était réelle et ceux qui ne le savaient pas. Les gens du faux camp ont également émis l’idée qu’il pourrait s’agir d’un gâteau, faisant référence à un mème populaire du début de l’année. Ce n’est que deux heures plus tard, lorsque Takahashi a mis l’objet au premier plan et y a tranché avec une épée de samouraï, que leurs théories seraient validées.

«Je pense qu’il utilise probablement le plastique le plus moderne que vous puissiez utiliser pour une console», a plaisanté Takahashi avant de la démolir complètement avec sa lame.

Oui, c’était un faux. Vous avez l’air un peu désespéré, Twitch.

Le traqueur de métriques Twitch SullyGnome indique qu’à peu près au moment où le délicieux intérieur de la fausse PS5 a été révélé, environ 10000 téléspectateurs ont quitté le flux. Les fans ont soif d’apprendre tout ce qu’ils peuvent sur la PlayStation 5 et la Xbox Series X, et apparemment même syntoniseront une émission de récompenses ennuyeuse pour la possibilité d’en voir un peu plus sur ces machines avant leur arrivée cette saison de vacances.