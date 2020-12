Le jeu à succès de Bungie, Destiny 2 est une révolution jouable, d’autant plus quand on connaît toutes les bonnes nouvelles qui arrivent. Pour cette raison, nous avons devant nous toutes sortes de possibilités avec sa dernière extension, Au-delà de la lumière, même si l’étude se veut encore plus ambitieuse. Du moins, c’est ce qu’ils ont indiqué en parlant un peu de la plans pour 2021.

Il semble que, parmi toutes les intentions qu’ils ont pour l’année prochaine, il y a l’arrivée du cross-play. Du moins a indiqué Pete Parson, PDG de Bungie, dans son entretien avec Metro, où il a parlé du travail qu’ils font actuellement pour atteindre ce grand objectif. Et, bien que le processus soit un peu plus compliqué pour eux, ils sont toujours impatients d’apporter cette excellente nouvelle.

Destiny 2: Au-delà de la lumière | Bungie

Selon Parson, pour lui Destiny 2 concerne un jeu communautaire et par conséquent, plus la communauté peut être grande, meilleure est l’expérience pour tous. Bien sûr, pour le moment il n’a pas voulu parler d’une date pour cette éventuelle première, mais cela pourrait être l’une des bonnes nouvelles que l’on voit en 2021. En attendant, il faudra attendre une confirmation du studio pour ce grand moment.

