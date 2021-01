Si l’on parle de certains des tireurs les plus prometteurs de ces dernières années, on peut avoir plusieurs jeux en tête et, surtout, certains qui n’hésitent pas à continuer d’élargir leurs options afin de garantir la meilleure expérience possible aux joueurs. C’est certainement le cas pour Destiny 2, Le travail de Bungie qui recherche toujours le meilleur pour son développement.

Au cours des dernières années, nous avons reçu toutes sortes de des nouvelles concernant cette excellente proposition, bien qu’il semble que 2021 soit l’une des années dont l’actualité augmentera à un bon niveau. C’est du moins ce que Joe Blackburn a indiqué à son retour à Bungie et où il a indiqué que, comme il l’a dit l’année dernière, le meilleur de Destiny 2 est encore à venir et c’est que, sachant ce qui s’en vient, il croit plus au projet que jamais.

Ils ont encore du travail à faire, mais 2021 ça va être une année différente pour Destiny. Heureusement, il a annoncé que nous publierions un article sur les projets qu’ils ont pour Destiny tout au long de cette année. Pour cette raison, nous serons très conscients de ce qu’ils ont à dire et des grandes propositions qu’il inclura tout au long de cette nouvelle saison à venir.

Destiny 2 est l’une des excellentes propositions dont nous pouvons profiter PC, Xbox One, PlayStation 4, Stadia, Xbox Series et PlayStation 5. Dans leur aventure, les joueurs peuvent parcourir toutes sortes de mondes avec un bon nombre de joueurs pour vaincre de puissants ennemis et, bien sûr, découvrir tous les secrets qui entourent notre mystérieux personnage.