Destiny 2 Year 4 a commencé récemment, mais ce n’est qu’au lancement de la nouvelle extension Beyond Light que la nouvelle période débutera officiellement. Ce nouveau chapitre du voyage des Gardiens sera disponible dans quelques heures et pour que tout soit prêt, Bungie a annoncé aujourd’hui qu’il effectuerait une maintenance de plus d’une demi-journée.

Le studio en charge du jeu et de sa publication avait déjà mentionné que, comme à d’autres occasions, le lancement de la nouvelle extension signifiera que le jeu passera en maintenance programmée et vient d’annoncer qu’il durera 14 heures, selon le community manager. de l’étude.

Cette période est normale, car Bungie fera tout le nécessaire pour préparer le jeu pour la première de la nouvelle extension Beyond Light, qui comprendra beaucoup de contenu, ainsi que la prise en charge des consoles de nouvelle génération PlayStation 5 et Xbox Series X | S . Sur ces dernières consoles, sur PlayStation 4 et sur PC, l’extension fera ses débuts le 10 novembre, tandis que sur PlayStation 5, elle fera ses débuts le 12 novembre.

Vous ne pourrez pas jouer à Destiny 2 pendant plusieurs heures

Selon les informations, cette période de maintenance a commencé récemment. Tôt le 9 novembre, les premières tâches de mise à jour ont été effectuées, mais ce n’est qu’à 20 h 50 (heure de Mexico) que l’option de connexion a été désactivée et à 21 h, ce n’est plus possible de jouer en ligne.

Les fans devront être très patients, car à partir de ce moment, il ne sera plus possible de jouer à Destiny 2 sur toutes les plateformes et l’attente durera 14 heures, car le jeu rejoindra en ligne jusqu’à 11h00 le 10 octobre. Cependant, sachez que vous pouvez profiter de ce temps pour télécharger et installer à l’avance la nouvelle version du jeu, la mise à jour 3.0.0.1, qui pèsera environ 69,7 Go et donnera accès à beaucoup de nouveaux contenus en échange de 398 $ MXN sur Steam et ailleurs. plates-formes.

Enfin à 2h00 du matin la maintenance serait terminée. Vous devez prendre en compte le fait que ce sont des horaires fournis par Bungie, mais il peut y avoir des modifications.

Destiny 2: Beyond Light fera ses débuts le 10 novembre sur PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox One et PC et le 12 novembre sur PlayStation 5. Vous pouvez trouver plus d’informations à ce sujet en visitant cette page.

