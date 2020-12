Bungie a publié des plans pour l’avenir avec Destiny 2, parmi lesquels l’un des aspects les plus demandés se distingue.

Destiny 2 poursuit ses plans pour l’avenir pour continuer à augmenter son succès et à satisfaire son immense communauté de joueurs. Nous le voyons constamment avec des mises à jour et du nouveau contenu. Et maintenant, avec la confirmation de l’un des aspects les plus attendus, avant même que le jeu n’arrive dans les magasins. le Jeu croise après que Bungie ait confirmé son intention d’activer cette fonctionnalité tout au long de 2021.

Les joueurs demandaient Crossplay avant même le lancement de Destiny 2L’étude elle-même a publié une déclaration détaillant ses projets futurs pour étendre Destiny 2 en 2021, dans laquelle ce serait l’année 4 du jeu. Sur le site Web de Bungie, vous pouvez voir tous les détails en profondeur, mais l’un des plus frappants est qu’il est enfin officiel que le jeu croisé Il sera disponible tout au long de l’année prochaine, bien qu’ils ne spécifient pas de date précise.

Certains des aspects les plus intéressants de la déclaration sont la confirmation de l’arrivée de Transmog dans le cadre de la saison 14 du jeu, ainsi que l’arrivée en 2021 du raid. Caveau de verre. Destiny 2 est là depuis un moment pour satisfaire les joueurs actuels et ceux qui souhaitent le rejoindre dans les mois à venir.

En parlant de Destiny 2, nous devons vous inciter à regarder notre nouveau reportage Platinum, dans lequel nous vous proposons un documentaire complet sur le jeu, dans lequel en plus d’avoir des invités d’exception, on vous dit tout sur l’univers de la licence, ainsi que des curiosités, des secrets et des informations que vous ne connaissez peut-être pas.

