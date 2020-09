Le jeu de science-fiction en ligne de Bungie Destiny a été joué par plus de 167 millions de personnes depuis son lancement il y a six ans.

Dans un article de blog célébrant cet anniversaire, le studio a révélé le jalon, affirmant également que sa base d’utilisateurs avait joué pendant plus de 8,6 millions d’heures. Cela signifie qu’en moyenne, les utilisateurs de Destiny ont joué en moyenne 51 heures et demie chacun.

38% des joueurs de Destiny sont de classe Hunter, tandis que les Titans et les Warlocks représentent 31% du total chacun. Le studio a également partagé la recette d’un gâteau d’anniversaire que vous pouvez faire pour fêter l’anniversaire du jeu, ce qui est une délicate attention.

Le Destiny original a été lancé en septembre 2014 pour les consoles PlayStation et Xbox. Ce n’est que dans la suite de 2017 que le jeu a fait le saut sur PC, en arrivant sur la plate-forme Battle.net d’Activision Blizzard.

Au cours des années suivantes, il est apparu qu’Activision n’était pas satisfait des performances de Destiny, le COO Collister Johnson disant aux investisseurs que le jeu ne répondait pas à ses attentes en 2018. L’exécutif a déclaré plus tard que ne pas posséder la propriété intellectuelle de Destiny limitait la beaucoup d’argent que cela pourrait rapporter. Il n’est pas surprenant que la relation entre les deux sociétés n’ait jamais été excellente.

Début 2019, Bungie a acheté les droits de publication de Destiny à Activision pour plus de 164 millions de dollars et est désormais entièrement en charge de la propriété intellectuelle. La société a depuis apporté son jeu de tir de science-fiction sur Steam, où elle comptait 200000 utilisateurs simultanés au lancement.

En juin 2020, le studio a annoncé sa feuille de route pour l’avenir, détaillant trois extensions annuelles qu’il publiera à partir de plus tard cette année. La société a également déclaré qu’elle n’avait pas l’intention de faire une autre version numérotée de Destiny.

Bungie a laissé entendre qu’une émission télévisée Destiny pourrait être en cours, grâce au contrôle accru de la propriété intellectuelle par la société.

Le studio a également pris un investissement de 100 millions de dollars de la société de jeux chinoise NetEase en 2018, qui pourrait être consacré à un nouveau projet appelé Matter. Bungie a déclaré à la fin de 2019 qu’il souhaitait publier une nouvelle adresse IP d’ici 2025. Les listes d’emplois indiquent que le prochain jeu de la tenue est un RPG « comique ».

window.fbAsyncInit = function() {

// init the FB JS SDK FB.init({ appId : 1280127222113771, // App ID //channelUrl : '//'+window.location.hostname+'/channel.php', // Path to your Channel File status : true, // check login status cookie : true, // enable cookies to allow the server to access the session xfbml : true // parse XFBML });

FB._PG = { url: "/useractions/loginfb/", response: "allowed",

// Common handler to fetch FB details and reload the page process: function(me){ $.post( FB._PG.url, { username: me.username, uname: me.name, uid: me.uid, uimg: 'https://graph.facebook.com/' + me.uid + '/picture?type=large' }) .done(function(xml){ if ( $("status", xml).text() == FB._PG.response ) window.location.reload(); else alert('Error: Something bad just happened. Our tech department has been notified. Please try again later.');

}) .fail(function(xml){ console.log(xml); alert("Error: something wasn't right there, please try again.");

}); },

// Used by event subscriptions to handle the response handleResponse: function(response){ if (response.authResponse) { FB.api('/me?fields=ids_for_business,name&access_token='+response.authResponse.accessToken, function(me){ if (me.name){

me.ids_for_business.data.forEach(function(entry){ if (entry.app.namespace == '_pg_biz'){ me.uid = entry.id; } });

FB._PG.process(me); } }); } },

post: function(text, image){ image = image || $("#fb-image").attr("src"); FB.ui({ method: 'feed', display: 'popup', link: 'http://www.pcgamesinsider.biz/news/71506/destiny-has-attracted-more-than-167m-users/', description: text, picture: image }); }

};

FB.Event.subscribe('auth.statusChange', FB._PG.handleResponse);

FB.Event.subscribe('edge.create', function(response) { $.post('/ajax/social-links/', { site: 'facebook' }); }); };

(function(d, s, id){ var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) {return;} js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "http://connect.facebook.net/en_US/all.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));