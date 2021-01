Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Il reste peu de choses pour la première de Destruction AllStars, la prochaine exclusivité de PlayStation 5. Pour cette raison, Lucid Games et Sony Interactive Entertainment ont présenté plus de détails sur le jeu dans un état de jeu surprise.

La vidéo d’un peu plus de 7 minutes a pour but de révéler la mécanique et toute l’action que le titre offrira. Avant de continuer, nous vous rappelons que cette version sera disponible dans le cadre de PlayStation Plus, un service où elle restera 2 mois à télécharger sans frais supplémentaires.

Destruction AllStars montre toute son action dans un gameplay étendu

Destruction AllStars donnera aux joueurs la possibilité de participer à un événement sportif plein de vitesse et de collisions, car il est basé sur des confrontations avec des voitures. Pour commencer, les joueurs doivent choisir l’un des 17 personnages jouables, appelés AllStars.

Une fois sur le champ de bataille, ils peuvent se déplacer à l’intérieur et à l’extérieur des véhicules afin de provoquer la plus grande destruction possible. Il est important de mentionner que chaque personnage a des capacités et des véhicules uniques, la décision sera donc très importante.

Les combats se dérouleront dans différentes arènes qui seront disponibles pour les 4 modes de jeu qui seront proposés lors de la première. En outre, il y aura des voitures de différentes tailles et poids qui seront idéales pour certaines situations.

Les joueurs pourront basculer entre eux pour infliger autant de dégâts que possible et se sortir des ennuis. D’autre part, les capacités des personnages en dehors des voitures seront également essentielles pour mettre les ennemis en difficulté.

Le jeu a été conçu pour que le gameplay à l’intérieur et à l’extérieur des véhicules affecte le déroulement des jeux. Des modes compétitifs seront proposés où les équipes se battront pour répondre à divers objectifs, tels que la collecte du plus grand nombre d’engins. De plus, il aura des modes de jeu solo.

L’état de jeu révèle également les systèmes de personnalisation et le type de récompenses cosmétiques qui peuvent être débloquées à travers la progression. Ci-dessous la vidéo:

Lucid Games et Sony ont réaffirmé que Destruction AllStars sera disponible pour tous les abonnés PlayStation Plus le 2 février. Il peut être téléchargé à partir du service sans frais supplémentaires jusqu’au 5 avril de cette année.

Destruction AllStars sera lancé sur PlayStation 5 la semaine prochaine. Regardez ce lien pour plus de nouvelles liées au jeu.