Bonne nouvelle pour les fans de la famille Xbox avec des mises à jour sur l’un des jeux les plus attendus. STALKER 2 arrive bientôt sur Xbox Série X | S et PC, et de Monde du jeu GSC, responsable du jeu, ont publié de nouveaux détails du jeu à côté de la bande-annonce qui a déjà été montrée il y a quelques jours, où l’on peut mieux vérifier l’atmosphère oppressante que nous verrons dans ce suite de l’un des FPS les mieux notés grâce à son action, son décor et la puissance de son récit.

STALKER 2 est prévu pour 2021 bien qu’ils n’aient pas donné de date de lancement spécifiqueLa vidéo, que vous pouvez voir sur ces lignes pour avoir une meilleure idée de ce que STALKER 2 offrira, est arrivée avec une mise à jour de ses développeurs qui nous aide à connaître de nouveaux détails sur le jeu. La scène montrée se déroule dans une école en ruine à la périphérie de Pripyat, un endroit extrêmement dangereux, où le mal semble se cacher à chaque coin de rue. Dans la zone, vous pouvez voir un feu fraîchement allumé mais Skif, le protagoniste, semble fuir un danger imminent. C’est alors que l’un des principaux dangers du jeu et la marque de fabrique de la maison STALKER fait son apparition. Les actions de Skif marqueront un nouveau chapitre dans l’histoire de la licence.

Sur le plan technique, ils ont confirmé supporte le 4K et le lancer de rayons. GSC Game World est très clair quant à son objectif: «Nous voulons offrir le produit de la plus haute qualité possible sur chaque plate-forme sur laquelle il est annoncé, avec un SSD rapide, une prise en charge RTX et une résolution 4K. Nous sommes heureux de voir comment cela se transforme en expérience qui nous avons promis au départ. “

STALKER 2 sera compatible avec la technologie de lancer de rayons sur Xbox Series X et Series S; tandis que La résolution 4K ne sera que pour la console la plus puissante de Microsoft. Concernant sa date de sortie, ils ne donnent pas trop d’indices, même s’ils promettent qu’il sera disponible sur Xbox Game Pass dès le jour de son lancement.

Microsoft a récemment publié une entrée officielle détaillant 30 jeux exclusifs qui arriveront cette année sur Xbox Series X | S bien que, dans eux, il n’y ait aucune référence à STALKER 2. Bien sûr, Sauf s’il y a des changements dans les plans, il arrivera en 2021.

