Bien que Nintendo ait déjà déclaré qu’il n’y aurait plus de vitrine des partenaires directs Nintendo pour le reste de l’année, il n’a rien dit concernant les titres indépendants, alors du jour au lendemain, le Big N a annoncé un monde indépendant pour aujourd’hui. Dans cette présentation, nous avons pu en apprendre davantage sur les nouveaux titres de la scène indépendante qui arriveront sur Nintendo Switch, comme la date de sortie de Super Meat Boy Forever, ou les sorties de Spelunky 1 et 2 et Among Us pour Nintendo Switch, parmi de nombreux autres jeux indépendants.

Calico apporte la détente à Nintendo Switch

Dans le monde des jeux vidéo, il existe de nombreux genres et variétés. Il est vrai que beaucoup pensent que jouer à des jeux vidéo est stressant et frénétique. Cependant, il existe des titres qui servent à se détendre et à passer un bon moment de repos. C’est le cas de Calico, un titre de simulation développé par le studio Whitethorn Games, dans lequel on se met dans la peau d’une fille magique qui tient un café pour chats. Nous devrons décorer cette cafétéria à notre goût, ainsi que la remplir d’animaux adorables et câlins.

Calico est aujourd’hui disponible sur Nintendo Switch dans l’eShop au prix de 9,99 €.

Source: communiqué de presse

