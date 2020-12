Après huit ans de développement et le retard occasionnel de sa date de sortie, le jour que des millions de joueurs attendaient est enfin arrivé. Cyberpunk 2077 Il a été créé dans le monde entier le 10 décembre et est là pour rester. Cependant, c’est de la viande de mème depuis lors. Le motif? Peu d’utilisateurs ont expérimenté toutes sortes de problèmes de performances, principalement sur les consoles de dernière génération.

On pourrait dire que Cyberpunk 2077 est l’un des jeux les plus ambitieux de CD Projekt RED après The Witcher 3. Mais tout juste sorti du four, la livraison du studio polonais a dû faire face à un longue liste de critiques en raison du nombre de bogues et de bogues qui sont présentés dans Night City. Cela a généré beaucoup d’enthousiasme, notamment sur les réseaux sociaux comme Twitter, où le hashtag est devenu une tendance. # Cyberbug2077.

Twitter a été inondé de mèmes et la plupart d’entre eux ont à voir avec le fait qu’il ne fonctionne pas très bien dans sa version pour les consoles de dernière génération. Erreurs de programmation, bugs hilarants, textures qui ne terminent pas le chargement, problèmes de basse résolution qui changent complètement l’apparence des personnages … Tout cela semble être la conséquence de Cyberpunk 2077 n’a pas été correctement optimisé pour PlayStation 4 et Xbox One.

CD Projekt RED a déjà annoncé qu’il travaillait à proposer une solution à ces problèmes d’optimisation, mais comme d’habitude, des milliers d’utilisateurs ont partagé leur expérience et l’ont exprimée d’une manière que tout le monde peut apprécier: les mèmes. Ce sont parmi les meilleurs.