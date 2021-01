A déjà passé un temps depuis que Quantic Dream nous a présenté un excellent travail avec lequel nous laisser sans voix et même s’émerveiller des résultats spectaculaires. Par conséquent, il n’est pas surprenant que beaucoup soient attentifs à chaque nouveau mouvement de l’étude, s’excitant à l’idée que un nouveau travail se rapproche de plus en plus.

C’était David Cage lui-même, créateur de Heavy Rain et Detroit Become Human, qui voulait avertir les fans que ce sera une excellente année pour eux. Après tout, ils sont plus qu’impatients de voir l’actualité et il semble que ce sera tout au long de cette 2021 que nous pourrons les rencontrer, surtout maintenant qu’ils ont anticipé que ce sera une année riche en émotions.

Comme indiqué dans le message, en plus de féliciter l’année à tous, souhaite également bonne santé, passion, inspiration et à tous les choses qui ont manqué cette année. Mais oui, 2021 pourrait s’avérer être une année très excitante pour Quantic Dream et sa communauté, même si, malheureusement, elle n’est pas venue pour commenter ou confirmer ce qui est vraiment attendu pour cette année.

Ce que nous pouvons vous dire, c’est que c’est le moment idéal pour profiter des grandes propositions trouvées à Detroit: Become Human, une proposition plus que surprenante qui amènera les joueurs à profiter d’un gameplay unique dans lequel l’histoire est ce qui vraiment important. Le tout dans un titre qui nous pouvons maintenant en profiter sur PC et PlayStation 4.