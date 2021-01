2021 semble clairement qu’il sera important pour les utilisateurs de Série Xbox, ainsi qu’intéressant pour les joueurs qui n’ont pas encore décidé de faire le saut vers la nouvelle console Microsoft et qui recherchent une raison convaincante. Au cours du récent podcast Xbox Two, Jez Corden de Windows Central, qui avait déjà anticipé des nouvelles importantes concernant Microsoft dans le passé, a révélé plus que des nouvelles exceptionnelles de ce qui est à venir.

Selon les mots de Jez, ce 2021 ceux de Redmond auraient préparé au moins le retour de jusqu’à deux grandes sagas pour Xbox Series. L’un d’eux serait le lancement de Forza Horizon 5. La franchise entre les mains de Playground Games est devenue l’une des plus remarquables en combinant le genre de conduite et le monde ouvert.

D’autre part, Corden assure également que la Xbox Series ne recevrait cette année ni plus ni moins que Wolfenstein 3. La dernière partie de la trilogie de BJ Blazkowicz est l’une des franchises dans le domaine des tireurs les plus importants de l’histoire, qui comportait un redémarrage massif dans la génération précédente. Dans les mots de Jez, Wolfenstein 3 a maintenant terminé son développement, laissant ainsi à MachineGames la possibilité de se concentrer sur le nouveau jeu indiana jones.

Deux des points forts des deux jeux sont qu’aucun des deux n’est annoncé pour le moment, Microsoft pourrait donc attendre le bon moment pour surprendre. Non seulement cela, mais la société aurait beaucoup plus de surprises et d’as dans sa manche, comme l’a ajouté Jez sur le podcast.