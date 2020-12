Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 09/12/2020 13h45

La Nintendo Switch abrite quelques titres intéressants de la série de Quête du dragon. Maintenant, il a été révélé que le prix de deux titres de ce catalogue a été définitivement baissé dans l’eShop. Alors maintenant vous n’aurez aucune excuse pour ne pas vous lancer dans les travaux de Square Enix.

Selon le compte Twitter officiel de Nintendo, Dragon Quest Builders 2 et Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age – Definitive Edition, Il n’a plus le prix de 60 dollars, et maintenant vous pouvez les obtenir pour 50 dollars. Bien que la réduction ne soit que de 10 dollars, c’est quelque chose qui peut encourager plus d’une personne à acheter ces titres.

À partir d’aujourd’hui, #DragonQuestXIS: Echoes of an Elusive Age – Definitive Edition et # DragonQuestBuilders2 auront un nouveau prix de 49,99 $ PDSF! Https: //t.co/v9Vre3rSpzhttps: //t.co/WKaCtViDSa pic.twitter.com/OIyWwuG – Nintendo of America (@NintendoAmerica) 7 décembre 2020

Quant à l’eShop de notre région, Les deux titres peuvent être trouvés à 1399 pesos. Dans des sujets connexes, Square Enix supprime la version normale de Dragon Quest XI de la PS4 et du PC. De même, nous vous rappelons que Dragon Quest XI S est désormais disponible sur Xbox Game Pass, et c’est ainsi que Yuji Horii, créateur de la série, l’a célébré.

Via: Nintendo

