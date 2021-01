Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Malgré l’impact du coronavirus (COVID-19) sur le développement des jeux vidéo, cette fin d’année de nombreux développeurs ont montré qu’ils ont réussi à surmonter ces problèmes, puisqu’ils ont partagé qu’ils avaient de nombreux projets importants en développement, notamment des studios japonais. L’un de ces développeurs est en charge de la franchise Gunvolt et qui a également travaillé sur la série Bloodstained, car elle a révélé qu’elle avait plusieurs jeux en production.

Le site japonais 4Gamer (via Gematsu) a mené une interview avec plusieurs développeurs de jeux vidéo et parmi eux se trouvait Takuya Aizu, président du studio de développement et distributeur Inti Creates, responsable de jeux comme Bloodstained: Curse of the Moon, Azure Striker Gunvolt et Blaster Maître.

Les fans du travail de ce studio peuvent s’attendre à une belle année, car le manager a révélé que le studio avait “3 nouveaux titres en développement” en dehors d’Azure Striker Gunvolt 3, qui a été récemment révélé. Mieux encore, nous les connaissons peut-être en 2021, car Aizu a invité les fans à garder un œil sur ces annonces.

Dans le cas où vous l’avez manqué: Inti Creates et Limited Run Games ont publié d’incroyables éditions physiques pour Nintendo Switch en 2020.

Plus de jeux Inti Creates en route

Comme vous pouvez le voir, on ne sait rien de ces projets, donc la seule chose que nous pouvons faire est de spéculer sur les franchises qu’ils seront. Nous vous rappelons qu’Inti Creates a travaillé à la fois sur ses propres projets et sur d’autres franchises, telles que Mega Man. Son Azure Striker Gunvolt IP est un succès, il est donc possible que dans ces projets il y ait une nouvelle spin-off, en tenant compte du fait Quelques mois, Azure Striker Gunvolt 3 a été annoncé et le spin-off Gunvolt Chronicles: Luminous Avenger iX a également fait ses débuts récemment. De même, nous vous rappelons qu’en 2021 la série Gal * Gun aura 10 ans, il est donc possible que le développeur travaille sur une toute nouvelle livraison.

Que pensez-vous de ces surprises qu’Inti Creates vous réserve? Êtes-vous fan du studio? Dites le nous dans les commentaires.

Le jeu le plus récent du studio est Gal * Gun Returns, une remasterisation du jeu original qui a fait ses débuts il y a 10 ans. Malheureusement, cette nouvelle version a été annulée pour les consoles Xbox et les fans pensent qu’elle était due à la censure. Vous pouvez trouver plus de nouvelles liées à Inti Creates en visitant cette page.

Restez informé avec nous à LEVEL UP.

La source