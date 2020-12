Qui n’a jamais rêvé de devenir Elon Musk? Et nous ne parlons pas d’atteindre à un moment donné une somme économique similaire à ce qu’elle peut récolter année après année, mais aussi des réalisations de son programme spatial Spacex. Ce que Musk accomplit est une étape importante, bien que des erreurs et des échecs aient été commis en cours de route avant de réussir.

S’il est vrai qu’il n’y a toujours pas de jeu qui nous permette d’explorer l’espace avec cette touche de simulation et d’immersion que nous recherchons, à l’exception de Star Citizen, nous trouvons sur le marché des jeux qui recréent d’une certaine manière ce que cela pourrait être de travailler pour SpaceX et donc d’agir comme Elon Musk.

On parle de Programme spatial Kerbal, un jeu qui a déjà quelques années, mais qui malgré cela est l’une des propositions les plus amusantes et divertissantes pour les amateurs d’aéronautique. Publié en 2015, dans ce jeu vidéo nous devrons diriger un programme spatial pour une race extraterrestre. Cette course, les Kerbals, devra construire à partir de vaisseaux spatiaux, mettez l’équipage en orbite et en général tout ce que vous attendez de tout autre programme spatial en réalité.

Programme spatial Kerbal | Équipe

Bien sûr et comme dans la vraie vie, les choses dans Kerbal Space Program peuvent également mal tourner. La même position de ses créateurs dans le jeu vidéo atteint des niveaux dans lesquels nous devrons garder les astronautes en vie une fois qu’ils atteignent l’espace, mais même prendre en compte les lois de l’aérodynamique lors de la construction des navires.

Avec une section artistique très soignée, Kerbal Space Program est toujours un simulateur mais cela devient une expérience enrichissante grâce à une passerelle qui s’adapte à tout type d’utilisateur. Dans peu de temps, nous mettrons des satellites en orbite, construirons des bases et formerons les futurs astronautes. Sans aucun doute l’un de ces jeux qu’aucun amateur d’exploration spatiale ne devrait manquer.