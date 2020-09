Capcom a annoncé cette nouvelle version du jeu qui profitera de la technologie des nouvelles consoles.

Les adeptes de Le diable peut pleurer ils ne manqueront pas leur part d’action dans la prochaine génération, car Capcom a annoncé lors de l’événement PlayStation 5 qu’un nouvelle version Le DMC5 est en route. Devil May Cry 5 Special Edition arrive sur PlayStation 5 et Xbox Series X, et il le fera dans format numérique le jour même de la mise sur le marché des consoles; 19 et 10 novembre, respectivement. La version physique sortira plus tard, à une date inconnue.

L’édition spéciale apportera Nouveau contenu que nous détaillons ci-dessous et des améliorations graphiques possibles uniquement sur les consoles nouvelle génération. En plus de toutes les actualités, il apportera tout le contenu supplémentaire Vendu séparément de la version originale, y compris le contenu de la mise à jour de l’édition Deluxe, les couleurs et les tenues EX qui n’étaient disponibles que sous forme de bonus de précommande et le mode Bloody Palace.

La nouvelle mise à jour utilisera le tracé laser pour montrer de meilleures finitions graphiques mais, œil, comme on peut le lire sur le site officiel, cette technologie d’éclairage à venir sur PS5 en premier. Le jour du lancement, le titre aura le lancer de rayons sur PlayStation 5, mais sur Xbox Series X viendra plus tard avec une mise à jour. Cette nouvelle version intégrera également le Son 3D et Réduira les temps de chargement. De plus, le jeu utilisera les fonctionnalités du DualSense de PS5.

Le jeu apportera une multitude de options graphiques et cela nous permettra de les modifier à notre guise si nous avons activé le lancer de rayons. Par exemple, nous pouvons sélectionner 1080p et 60 fps, ou 4K et 30 ips. En plus de cela, le titre apportera un mode de fréquence d’images élevée, ce qui permettra au jeu d’atteindre le 120 images par seconde. Bien sûr, le rendu des objets sera prioritaire et le lancer de rayons sera automatiquement désactivé lorsque le mode de fréquence d’images élevée est utilisé, ou lors de la lecture des modes Turbo et Legendary Dark Knight.

Précisément ces deux modes ils sont nouveaux ajouté au titre. D’une part, le mode Turbo Augmente la vitesse de jeu de base de 20%. D’autre part, le Mode chevalier noir nous affrontera contre un grand nombre d’ennemis, ce qui semble avoir été possible grâce aux nouvelles consoles.

Enfin, Capcom a annoncé que Vergil, Le frère jumeau de Dante, arrivera comme personnage jouable, à la fois en mode histoire et dans le palais sanglant. Ce DLC peut également être acheté sur PS4, Xbox One et PC, bien qu’aucune date ne soit disponible.

En savoir plus: Dmc, Devil May Cry, Devil May Cry 5, Capcom, Vergil, PS5, PlayStation 5, Xbox et Xbox Series X.

googletag.cmd.push(function() { var g = '/241667871/3DJuegos/homepage/news'; googletag.pubads().disableInitialLoad(); googletag.defineSlot(g, [[1,1], [728,90], [1008,350], [970,250], [980,250], [980,90], [2,1]], 'dfp-masthead').setTargeting("Pos", ["top"]).addService(googletag.pubads());// masthead googletag.defineSlot(g, [[300,250], [300,600]], 'dfp-atf').setTargeting("Pos", ["1"]).addService(googletag.pubads()); // mpu atf googletag.defineSlot(g, [[300,250], [300,600]], 'dfp-mtf').setTargeting("Pos", ["2"]).addService(googletag.pubads()); // mpu mtf googletag.defineSlot(g, [[300,250], [300,600]], 'dfp-btf').setTargeting("Pos", ["3"]).addService(googletag.pubads()); // mpu btf googletag.defineSlot(g, [[970, 250], [970, 180], [970, 90], [728, 90]], 'dfp-footer').setTargeting("Pos", ["footer"]).addService(googletag.pubads()); // masthead_footer googletag.defineSlot(g, [[1,1]], 'dfp-thin').setTargeting("Pos", ["thin"]).addService(googletag.pubads()); // thin_Banner[624,78] googletag.defineSlot(g, [[1,1]], 'dfp-inread').setTargeting("Pos", ["inread"]).addService(googletag.pubads()); // inread googletag.defineSlot(g, [[1,1]], 'dfp-cintillo').setTargeting("Pos", ["cintillo"]).addService(googletag.pubads()); // cintillo googletag.defineSlot(g, [[1,1]], 'dfp-interstitial').setTargeting("Pos", ["interstitial"]).addService(googletag.pubads()); // interstitial googletag.defineSlot(g, [[1,1]], 'dfp-oop').setTargeting("Pos", ["oop"]).addService(googletag.pubads()); // out_of_page googletag.pubads().enableSingleRequest(); googletag.pubads().setTargeting("console_name", ["pc"]).setTargeting("publisher", ["capcom"]).setTargeting("genre", ["acción","hack-and-slash","acción-y-aventura"]).setTargeting("game", ["devil-may-cry-5"]).setTargeting("url_sha1", "b9b0fe7aeee320a1ee075f4d0fc31c50ad90df84");

googletag.enableServices();

});

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');