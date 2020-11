Capcom a publié les informations de divers médias qui ont pu jouer à DMC5 Special Edition dans la nouvelle génération.

Dante, Nero et V ils sont déjà en cours dans la nouvelle génération de consoles. Il y a quelques semaines, Devil May Cry 5 Special Edition était annoncé pour PS5 et Xbox Series X, et certains médias ont déjà pu tester ce que l’aventure a développé par Capcom dans les nouveaux systèmes. Et il semble qu’ils aient obtenu un combo SSS.

Le DMC5 arrivera au format numérique avec le lancement de la PS5 et de la série XDiverses publications à travers le monde ont pu approfondir et proposer diverses gameplays du jeu, qui comprendra des nouvelles spécifiques, telles que Mode chevalier noir légendaire, dont vous pouvez voir une vidéo sur ces lignes, qui proposera des combats contre des hordes incessantes d’ennemis. En plus, bien sûr, des améliorations graphiques, avec une résolution 4K, et la possibilité de choisir entre différents modes de performance: 1080p et 60 fps, ou 4K et 30 fps.

L’une de ses meilleures techniques a suscité une certaine polémique dans les réseauxcar la version Xbox Series S ne prend pas en charge la technologie Ray-Tracing. En outre, le lancer de rayons sera précisément un ajout temporaire à la PS5, qui sera intégré ultérieurement à la Xbox Series X via une mise à jour du système. DMC V proposera un mode 120 FPS sur les deux consoles

Devil May Cry 5 Special Edition pour PS5 et Xbox Series X sera disponible à partir du 10 novembre lorsque les nouvelles consoles Microsoft sortiront et fera de même sur Sony le 19 du même mois. Il le fera en format numérique, mais en décembre, un version physique du jeu. En attendant, vous pouvez jeter un oeil à notre critique du jeu original, sorti en 2019.

