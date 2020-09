Capcom a confirmé que les joueurs PC manqueront une grande partie de ce qui est ajouté à Devil May Cry 5 avec l’édition spéciale.

le Devil May Cry 5 édition spéciale l’annonce à la PS5 Showcase a été l’une des surprises de la série.

L’édition spéciale apporte la prise en charge du lancer de rayons, une option pour des fréquences d’images jusqu’à 120 ips et un Vergil jouable. Le jeu amélioré à 40 $ sera disponible numériquement en novembre, lors du lancement de la PS5 et de la Xbox Series X / S. Malheureusement, il ne vient pas sur PC.

La seule chose que PC pourra tirer de cette mise à niveau est Vergil, qui sera disponible à l’achat en tant que DLC. Toutes les autres améliorations, y compris l’augmentation du nombre d’ennemis à l’écran et le lancer de rayons, ne seront pas disponibles sur PC.

Capcom a déclaré à Eurogamer que le jeu était spécifiquement développé pour tirer parti de l’architecture des consoles de nouvelle génération.

«Devil May Cry 5 Special Edition est spécifiquement développé et optimisé pour profiter à l’architecture du système et à l’augmentation de la puissance de traitement offerte par PS5 et Xbox Series X, nous nous concentrons donc sur ces plates-formes. À l’heure actuelle, il n’est pas prévu de publier DMC5SE sur PC », a déclaré un représentant de Capcom.

C’est évidemment décevant pour plusieurs raisons. D’une part, Capcom a fait un effort au cours des dernières années pour libérer des ports PC solides de ses jeux et les soutenir bien après le lancement. La plate-forme PC est également capable d’utiliser le lancer de rayons et toutes les autres améliorations de l’édition spéciale, ce n’est donc pas une question de puissance.

Malheureusement, ce n’est pas la première fois que Capcom snobe la communauté PC avec une réédition de Devil May Cry. DmC: Devil May Cry a reçu une édition définitive deux ans après sa sortie initiale. Entre autres choses, la version mise à jour incluait de nouveaux mécanismes de jeu, tels que le ciblage manuel. Aucun de ces ajouts n’a été transféré sur PC, et l’édition définitive n’a jamais été publiée là-bas.

Il reste à voir si le nouveau contenu de jeu de Devil May Cry 5 Special Edition – sauf pour Vergil – sera suffisamment significatif. En dehors du lancer de rayons, cela peut ne pas être un si gros problème, tout compte fait.