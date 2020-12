Le moment que beaucoup de joueurs attendaient est arrivé car Vergil est enfin devenu un personnage jouable dans Devil May Cry 5. Bien sûr, pour pouvoir en profiter forte présence sur PC, PS4 et Xbox One vous devrez payer un DLC d’environ 5 euros. Mais comme l’a montré la nouvelle bande-annonce de Capcom, c’est l’une des grandes propositions que de nombreux joueurs voulaient.

C’est l’une des grandes incorporations qui ajouté dans Devil May Cry 5: Special Edition, sorti le 12 novembre sur PlayStation 5 et Xbox Series X et S. De plus, grâce à ce DLC, nous pouvons jouer avec Vergil les missions d’histoire, le mode Bloody Palace et même The Void. Toutes sortes de propositions qui, sans aucun doute, profiteront de votre grande capacité.

Avec l’intention que les joueurs puissent profiter de ce grand contenu, la société a montré une bande-annonce avec le frère de Dante enseignant son talent en battant des ennemis avec leurs différentes armes. Bien sûr, ce n’est pas la seule surprise, mais il a une capacité unique lorsqu’il s’agit d’utiliser un clone démoniaque qui reproduit ses mouvements et offre une grande profondeur en combat.

Bien sûr, nous vous rappelons que c’est déjà possible Acquérir le DLC Vergil pour Devil May Cry 5 sur PC, Xbox One et PlayStation 4. C’est une proposition spectaculaire pleine de bonnes nouvelles et qui garantira aux utilisateurs une expérience inégalée. Nous avons devant nous un personnage capable de réagir très rapidement aux attaques et qui, sans aucun doute, ne donnera aucun répit aux démons.