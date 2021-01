Devolver Digital a 5 jeux inopinés prêts pour 2021 et veut savoir lequel est votre préféré

L’éditeur américain anticipe ses projets pour l’année prochaine avec son ton humoristique habituel.

Devolver Digital n’est pas un éditeur qui se limite à penser à l’avenir, comme les autres entreprises. C’est celui qui fonctionne dans “le futur du futur des jeux vidéo », ou c’est ce qu’a déclaré ses dirigeants avant la conférence habituelle de l’E3 l’été dernier (même s’il n’y avait pas de salon). Ils veulent avoir deux longueurs d’avance sur leur prochaine étape, et avec cela, la question qu’ils posent dans les réseaux avant la fin de l’année est celui qui ne devrait pas surprendre ses fans.

“Lequel de les 5 jeux inopinés de Devolver Digital à paraître l’année prochaine Est-ce celui que vous attendez le plus? », Se demande tout naturellement le compte Twitter officiel de l’éditeur, sur un ton humoristique. Bien sûr, plaisante Devolver à part, ce qui est intéressant à propos de ce message est que l’entreprise gère au moins 5 projets inconnus cela verra le jour l’année prochaine, même s’il ne serait pas surprenant qu’ils en aient plus dans le four pour 2021.

En 2020, le catalogue Devolver Il a joué dans des titres flashy comme Carrion et Disc Room, qui ont accumulé pas mal de nominations dans les différents galas de remise de prix à la fin de l’année. Ceci sans oublier l’une des plus grandes surprises de l’année, Fall Guys: Ultimate Knockout, cette proposition multijoueur dans le Yellow Humor qui a battu les records de PlayStation Plus à ses débuts, et qui a ajouté plus de 10 millions de jeux vendus sur Steam en quelques-uns mois.

De son côté, l’éditeur a déjà confirmé certains de ses lancera en 2021, avec des titres d’action renommés tels que Shadow Warrior 3, et des propositions de stratégies aussi atypiques que Card Shark, entre autres jeux. Devolver sera également en charge de la publication de Weird West, la prochaine aventure du co-créateur de Dishonored, qui se poursuit actuellement sans date approximative. On ne sait pas dans quel retour ces 5 jeux inopinés, mais connaissant cet éditeur, ses propositions en surprendront sûrement plus d’un.

