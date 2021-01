Dex, le premier travail du développeur indépendant Dreadlocks Ltd, est l’un de ces titres qui, après avoir atteint leurs divers objectifs de financement, ont décidé de quitter le vaisseau WiiU pour passer au succès de Nintendo Switch. Comme beaucoup d’entre vous s’en souviendront, ce travail est intervenu sur l’eShop de l’hybride en juin 2020, pour nous apporter une proposition qui mêle éléments RPG, plates-formes 2D, dialogues et combat en temps réel. Rendant, d’ailleurs, un hommage sincère aux genres néo-noir et cyberpunk à travers une histoire profonde, une atmosphère sombre et des personnages uniques. Maintenant, nous avons des nouvelles d’un plus qu’intéressant édition physique.

Et c’était justement l’éditeur espagnol Jeux Meridiem, celui en charge de communiquer à travers un communiqué de presse qu’après une longue période sans nouvelles à cet égard, ils ont conclu un accord avec Red Art Games, pour distribuer dans notre pays l’édition physique de la combinaison acclamée de furtivité et d’action RPG, Dex. Cette édition peut être appréciée sur la Nintendo Switch espagnole du prochain 29 janvier. Pouvoir réserver, désormais, dans les principaux magasins de notre territoire.

Prêt à jouer le rôle d’une mystérieuse fille aux cheveux bleus dans sa quête pour s’échapper, grâce à ses capacités uniques, d’une organisation puissante?

