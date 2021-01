En attendant Diablo IV, Blizzard regarde à nouveau un passé aussi sombre que cher.

Tempête De Neige a donné l’arme de départ un an de plus pour événement “la Chute de Tristan” Diablo III (ou Darkening of Tristam): Jusqu’au 31 janvier, les joueurs pourront visiter une partie de Sanctuary avec une esthétique rétro, inspirée des graphismes des années 90 de D1 et D2. Et bien sûr, il apporte également de nombreux adversaires et des récompenses spéciales.

Vous pouvez mettre la main sur l’animal du boucher en explorant la cathédrale Pour ceux qui connaissent moins le sujet, pour jouer à cet événement, vous portail vers le passé du mode Aventure et traversant un château jusqu’à la fin de la vie du Seigneur des Ténèbres. Bien que la proposition soit très simple, la vérité est qu’en cours de route, de nombreux secrets et contenus cachés faire face à.

Ainsi, ceux qui y prêtent attention ou trouvent des informations en ligne finiront par trouver mascotte de boucher (“FRESH MEAT!”), Ainsi que des bannières et des portraits thématiques cachés sous la cathédrale de Tristan. Si vous ne vous êtes pas connecté au jeu depuis un certain temps, c’est aussi le bon moment pour trouver les nouvelles tenues du jeu. saison 22.

Curieusement, Diablo IV – le nouvel épisode de base très attendu de la saga, qui n’a pas encore de date de sortie – boira beaucoup de l’esthétique sombre qui a marqué les premiers jeux de la série. En l’attendant, dans 3DJuegos nous avons testé Diablo Immortal et nous avons notre objectif: il peut avoir un début difficile, mais c’est aussi amusant que vous vous attendez.

En savoir plus: Diablo III et Blizzard.

