La pandémie de coronavirus a porté un coup sévère à de nombreux secteurs, y compris les jeux vidéo. Malgré cela, les entreprises s’adaptent et cherchent à poursuivre les développements, y compris la société Blizzard. Elle n’hésite pas à faire vivre les grandes œuvres qui la maintiennent aujourd’hui parmi les plus marquantes. Mais aussi pour donner vie à d’autres grands projets tant attendus.

Parmi ceux-ci se trouve Diablo IV, un travail que beaucoup d’acteurs attendent et qui apportera une excellente nouvelle pour la licence. Au jour d’aujourd’hui son développement progresse très bien, comme ses créateurs nous l’ont montré avec la nouvelle mise à jour du statut de son développement. A cette occasion, avec l’intention de montrer les progrès réalisés sur les armes, les qualités d’objets, l’arbre de compétences et bien plus encore.

Diablo 4 | Tempête De Neige

Dans son entrée complète, nous pouvons trouver des nouvelles intéressantes qui sont étroitement liées à une refonte de la représentation visuelle des objets dans l’inventaire et même à la retouche des statistiques individuelles de chaque classe. Bien que oui, malgré l’intérêt de chaque nouvelle mention et les échantillons de ce qui est à venir, ils ont encore beaucoup de place à l’amélioration et beaucoup d’intérêt à transformer ce projet en quelque chose de grand.

Diablo IV pour le moment n’a pas partagé de date approximative pour sa première, bien que nous soyons clairs que ses créateurs ont l’intention de faire son apparition sur PC, PlayStation 4, Xbox One et, maintenant, on s’attend à ce que également dans la nouvelle génération de consoles. Tout cela avec une proposition dont l’actualité cherchera toujours la meilleure expérience pour les joueurs.