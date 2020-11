Les développeurs indépendants Grindstone, Triple Hill Interactive et Toko Midori Games ont uni leurs forces pour aller de l’avant Mourir par la lame, un jeu de se bat entre épéistes dans un style réaliste qui s’inspire à la fois du folklore japonais le plus traditionnel et d’un monde cyberpunk futuriste, et tellement réaliste est que, un coup bien donné à la tête ou à certains points du torse de votre rival peut conduire à la fin de sa vie sur place Par conséquent, les réflexes, la précision et la vitesse sont les véritables alliés pour gagner les combats. Pour le moment poursuit son processus de financement participatif ouvert, mais il a déjà atteint un nombre suffisant pour s’engager à le mettre sur l’eShop de la console hybride, avec le bon côté qu’ils prennent note de tous les avis reçus en ce moment pour améliorer ce qu’ils ont déjà montré, afin que nous puissions voir dans la bande-annonce qu’ils ont réalisée, parlant du processus de développement entre les différents membres de l’équipe:

Mourir par la lame est un jeu de un contre un combat d’action dans lequel vous vous battez pour votre vie contre vos ennemis avec diverses armes de mêlée. Il est inspiré de jeux légendaires comme Bushido Blade, Way of the Samurai et Dark Souls. Le système d’élimination à un coup et l’accent mis sur la parade et les compteurs ne laisseront aucune place à des erreurs. Devenez un maître épéiste et combattez à mort avec d’autres joueurs en mode multijoueur ou attaquez des ennemis IA coriaces en mode solo.

Principales caractéristiques

• Simulation de combat à l’épée 1v1 locale, en ligne et solo avec un système de combat réaliste inspiré de la légendaire lame Bushido

• Mécanique de destruction à un coup et système complexe d’arrêt et de verrouillage

• Style de combat non lié au personnage sélectionné, mais à l’arme.

• De nombreux personnages uniques au choix

• Large gamme d’options de personnalisation

• Différents modes de jeu, dont Entraînement, Tournoi et Mode en ligne classé

• Style artistique «Samuraipunk» unique mêlant techpunk et esthétique d’inspiration japonaise