De nombreux joueurs attendent avec impatience de mettre leurs compétences à l’épreuve sur les circuits, le tout dans le cadre de l’ambitieuse proposition Codemasters qui promet de révolutionner à nouveau genre de conduite. Mais malheureusement, les joueurs devront attendre un peu plus longtemps pour profiter de cette excellente proposition, car a confirmé l’entreprise elle-même via les réseaux sociaux.

Comme précisé dans le message Twitter, le studio a dû prendre la décision de reporter la sortie du 16 octobre à, enfin, 6 novembre, oui, avec l’édition amplifiée ayant une version anticipée. La raison de cela? Les joueurs qui optent pour cette version auront la possibilité de jouer le titre à partir du 3 novembre.

D’autre part, la société a indiqué que le jeu est toujours prévu pour la nouvelle génération de consoles. Autrement dit, il sera également disponible sur Xbox Series X et PlayStation 5 plus tard cette année. Et qu’en est-il de Google Stadia? Que le titre sera disponible un peu plus tard, avec une date qui sera marquée en 2021, bien que pour le moment sans connaître le mois exact de cette grande première.

L’étude a indiqué que, tout au long de ces mois d’attente, nous apprendrons de nouveaux détails sur la jouabilité du jeu et, bien sûr, nous verrons de nouvelles images de cette proposition intéressante. Mais, comme nous l’avons indiqué, il faudra attendre un peu plus longtemps pour voir cela en action depuis DiRT 5, bien qu’avec lancement sur PC et génération actuelle de consoles, retardez votre rendez-vous jusqu’au 6 novembre.