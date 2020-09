Le compte à rebours de la grande arrivée de DiRT 5 sur PC, Xbox One et PlayStation 4, quelques jours plus tard avec une première sur Xbox Series X et S. Cette proposition mettra à nouveau au défi les joueurs de tester leur capacité à haute vitesse dans circuits de toutes sortes et avec un grand réalisme. À tel point que l’entreprise n’a pas hésité à partager ce que ce sera de faire face à un défi lorsque le changement climatique affecte.

A cette occasion, le changement climatique ne se limite pas à la pluie, mais les créateurs ont voulu aller plus loin. Pour ce faire, ils ont préparé une nouvelle bande-annonce dans laquelle on peut voir comment une imposante tempête de sable peut affecter la course. L’un de certains change le visage des vrais pilotes et un nouveau défi auquel les joueurs devront faire face.

DiRT 5 | Codemasters

Comme vous pouvez le voir dans la bande-annonce, Codemasters amène la tempête de sable sur le circuit marocain. Les conditions météorologiques extrêmement dynamiques de ce titre peut complètement transformer une carrière. Après tout, les joueurs devront être capables de gérer leur véhicule dans des situations apparemment extrêmes et où leur voiture ne sera pas toujours facile à manipuler.

DiRT 5 fera sa grande première sur 6 novembre sur PC, Xbox One et PlayStation 4 pour, le 10 novembre, atteindre également la Xbox Series X le jour de sa première. Cette proposition spectaculaire recherchera le réalisme, le sentiment que les joueurs pourront découvrir les courses comme jamais auparavant et, surtout, qu’il n’y a pas d’obstacle quand il s’agit de conduire les véhicules que nous aimons le plus.