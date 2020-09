Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Codemasters travaille à l’arrivée de DIRT 5 sur les systèmes actuels et de nouvelle génération. Sa sortie sur PlayStation 4, Xbox One et PC était initialement prévue pour le 9 octobre.

Cependant, les plans d’étude ont changé, ils ont donc annoncé un retard. Pour cette raison, la première de DIRT 5 était prévue pour les consoles et PC actuels le 16 octobre prochain, le retard n’était donc que de quelques semaines.

Malheureusement, le jeu ne fera pas non plus ses débuts à la nouvelle date convenue. Codemasters a confirmé un autre retard il y a quelques heures, donc maintenant DIRT 5 arrivera jusqu’à la fin de l’année.

Quand DIRT 5 arrivera-t-il sur les systèmes actuels?

Par une déclaration, Codemasters a présenté ses excuses aux joueurs pour le nouveau retard. Il les a également remerciés pour tout le soutien qu’ils ont reçu de la communauté depuis la révélation du jeu.

DIRT 5 pour PlayStation 4, Xbox One et PC prendra quelques semaines de plus pour arriver maintenant, car il sortira jusqu’au 6 novembre. Les propriétaires de l’édition amplifiée auront un accès anticipé à partir du 3 novembre.

Codemasters a rappelé aux joueurs que DIRT 5 est également en route vers PlayStation 5 et Xbox Series X. Sa version de nouvelle génération est toujours prévue pour plus tard cette année malgré le retard.

Les joueurs qui achètent le titre sur les consoles actuelles pourront obtenir la version nouvelle génération grâce à une mise à jour gratuite. Le studio a confirmé qu’il révélerait plus de gameplay pour le jeu d’ici novembre.

News: DIRT 5 sera désormais lancé le 6 novembre sur Xbox One, PS4 et PC. Les versions #XboxSeriesX et # PS5 seront toujours lancées plus tard cette année. Notre road trip vient de s’allonger un peu. Merci de faire partie du voyage avec nous. 🖐️ ❤️ pic.twitter.com/p5c8MDUfKo – DIRT (@dirtgame) 7 septembre 2020

Dans les prochains aperçus du jeu, nous verrons de nouvelles voitures et divers emplacements. En outre, la liste complète des véhicules sera révélée, les détails du mode multijoueur et certaines des améliorations seront affichés pour PlayStation 5 et Xbox Series X.

DIRT 5 arrive le 6 novembre sur PlayStation 4, Xbox One et PC. Sa version pour PlayStation 5 et Xbox Series X n’a ​​pas de date de sortie pour le moment. Ici vous trouverez plus de nouvelles sur le titre.