Fatigué de vos patrons qui vous accrochent tous les bruns? Acceptez-vous vraiment d’être connu au bureau comme la personne qui apporte les cafés? Vous ne pouvez pas permettre cela! Toxicité, mauvaise ambiance! Dis non! Plus est le jeu thérapeutique dont vous avez besoin. Quel autre jeu vous permet de bouleverser le bureau en dénonçant ces conditions de travail que vous ne souhaitez pas à votre pire ennemi? Le problème est que de tous les cris «non» à la fin, Studio Fizbin a freiné excessivement et a refusé de sortir le jeu cette année comme initialement prévu.

Au printemps 2021, il sera temps de reprendre son souffle et de dire «NON» dans Say No! Plus.

Entre descendre et dire non! De plus, il semble que nous soyons confrontés à une nouvelle vague de jeux indépendants qui dénoncent des environnements de travail abusifs et la vérité est quelque chose que je célèbre personnellement. Qu’y a-t-il de plus satisfaisant que d’envoyer votre patron baiser quand il sort de la ligne? Peu de choses, vraiment. Le problème est que dans la vraie vie, si vous le faites, le lendemain, vous n’aurez probablement plus de patron à qui crier à nouveau et c’est à ce moment-là que vous dites non! More veut devenir un jeu thérapeutique. Heureusement, le studio lui-même a été cohérent avec le message et au lieu de lancer un jeu mal fini ou d’essayer de l’avoir avant la fin de cette année, comme ils l’avaient initialement promis, ils ont pris la décision de le lancer enfin au printemps 2021.

Sommes-nous impatients de ce jeu mais attendrons-nous aussi longtemps que le studio en aura besoin? Oui.

