La plate-forme de communication Discord a révélé qu’elle avait démarré plus de quatre millions de comptes à partir de son service au cours du premier semestre de cette année.

Dans son dernier rapport de transparence pour la période allant de janvier à juin 2020, la société a déclaré qu’elle avait interdit 4 083 444 pour le spam. Le chiffre suivant le plus important était celui de plus de 150000 comptes démarrés pour du contenu exploitant, tandis que les personnes expulsées pour harcèlement étaient la troisième raison en importance.

Au cours du premier semestre 2020, Discord a reçu environ 235000 rapports d’utilisateurs, la plus grande partie étant due au harcèlement, qui a pris une part de 36,6% du gâteau.

Environ 3 500 utilisateurs ont été mis en garde contre le harcèlement, tandis que dans la région de 2 500 ont émis des avertissements sur les contenus non adaptés au travail (NSFW). Parmi ceux qui ont été bannis après un avertissement, la plus grande partie était une violation des règles de la plate-forme.

« Les six derniers mois ont été un tourbillon pour l’entreprise et pour Trust & Safety », a écrit la société.

«Notre priorité absolue a été de nous assurer que la confiance et la sécurité s’adaptent aux besoins des utilisateurs et peuvent continuer à assurer la sécurité de tout le monde sur Discord. Nous avons reçu presque le double de rapports en juin par rapport à janvier, et nous avons travaillé dans tout le pays. Conseil d’administration sur les outils internes, l’apprentissage automatique et l’embauche et l’intégration de nouveaux employés de confiance et sécurité afin de nous assurer que nous sommes en mesure de suivre tous les nouveaux utilisateurs de Discord. Nous sommes fiers de notre situation actuelle, mais nous le savons également il reste du travail à faire. «











window.fbAsyncInit = function() {

// init the FB JS SDK FB.init({ appId : 1280127222113771, // App ID //channelUrl : '//'+window.location.hostname+'/channel.php', // Path to your Channel File status : true, // check login status cookie : true, // enable cookies to allow the server to access the session xfbml : true // parse XFBML });

FB._PG = { url: "/useractions/loginfb/", response: "allowed",

// Common handler to fetch FB details and reload the page process: function(me){ $.post( FB._PG.url, { username: me.username, uname: me.name, uid: me.uid, uimg: 'https://graph.facebook.com/' + me.uid + '/picture?type=large' }) .done(function(xml){ if ( $("status", xml).text() == FB._PG.response ) window.location.reload(); else alert('Error: Something bad just happened. Our tech department has been notified. Please try again later.');

}) .fail(function(xml){ console.log(xml); alert("Error: something wasn't right there, please try again.");

}); },

// Used by event subscriptions to handle the response handleResponse: function(response){ if (response.authResponse) { FB.api('/me?fields=ids_for_business,name&access_token='+response.authResponse.accessToken, function(me){ if (me.name){

me.ids_for_business.data.forEach(function(entry){ if (entry.app.namespace == '_pg_biz'){ me.uid = entry.id; } });

FB._PG.process(me); } }); } },

post: function(text, image){ image = image || $("#fb-image").attr("src"); FB.ui({ method: 'feed', display: 'popup', link: 'http://www.pcgamesinsider.biz/news/71478/discord-banned-over-4m-accounts-in-the-first-half-of-2020/', description: text, picture: image }); }

};

FB.Event.subscribe('auth.statusChange', FB._PG.handleResponse);

FB.Event.subscribe('edge.create', function(response) { $.post('/ajax/social-links/', { site: 'facebook' }); }); };

(function(d, s, id){ var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) {return;} js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "http://connect.facebook.net/en_US/all.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));