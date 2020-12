Éditorial: la télé / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Le monde du streaming vidéo est très lucratif. La meilleure preuve en est que de plus en plus d’entreprises veulent un gâteau sur ce marché. Le dernier à le faire est Discovery, la société responsable des canaux tels que TLC, Food Network et Discovery Channel.

Selon les informations de Variety, le service de streaming de Discovery s’appellera Discovery Plus. C’est un service que vous pouvez louer en 2 modèles différents. Le premier coûte 4,99 $ par mois et comporte de la publicité. Le second vous libère de toute publicité en échange de 6,99 $ USD.

«Nous saisissons l’opportunité d’être le produit de contenu non scénarisé par excellence, offrant aux consommateurs une offre distincte et distincte des marchés verticaux réels», a déclaré David Zazlav, PDG de Discovery. “Nous pensons que Discovery Plus sera le complément parfait à chaque portefeuille de streaming.”

Discovery Plus devrait faire sa première en janvier. Pour le moment, on pense qu’il n’arrivera aux États-Unis qu’à cette date, mais nous vous informerons lorsque nous en saurons plus sur sa sortie mondiale.

À quoi s’attendre de Discovery Plus?

Maintenant, la grande question est de savoir à quel contenu pouvez-vous vous attendre de Discovery Plus? L’objectif est de faire ses débuts avec plus de 55 000 épisodes d’émissions de chaînes telles que Lifetime, A&E, History Channel et TLC. Il offrira également un accès anticipé au contenu sur Magnolia, un réseau produit par Chip et Joanna Gaines.

Ce n’est pas tout, car ils espèrent également adapter leurs émissions populaires à un public d’Amérique du Sud ou des pays nordiques. Ils pensent également aux retombées d’émissions populaires comme Todo en 90 Días, une série qui évoluera vers une gamme de spectacles.

Enfin, il est mentionné que Discovery Plus profitera de ses opérations Eurosport pour passer le sport. Grâce à cela, il deviendra le service de streaming qui apportera les Jeux Olympiques de Tokyo 2020 en Europe, qui se tiendront l’année prochaine.

