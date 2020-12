Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 15/12/2020 15:43

La semaine dernière, merveille a révélé une foule de spectacles et de films en production. Maintenant, il semble que ce n’était pas tout, comme la société l’a confirmé plus tôt dans la journée une nouvelle série sera présentée en première sur Disney + au cours du premier mois de l’année suivante.

Marvel Studio: Legends n’est pas une série avec un récit qui élargira le MCU, mais un programme centré sur la récapitulation des meilleurs moments de cet univers cinématographique. Les deux premiers chapitres auront lieu le 8 janvier 2021 et seront axés sur Wanda et Vision.

Marvel Studios: Legends est une nouvelle série qui revisite certains des moments les plus emblématiques du MCU, un personnage à la fois. Avec Wanda Maximoff et Vision, les deux premiers épisodes commencent à être diffusés le 8 janvier, uniquement sur #DisneyPlus. pic.twitter.com/iTN2kNdhFv – Marvel Studios (@MarvelStudios) 15 décembre 2020

Étant donné que WandaVision sera présenté en première le 15 janvier, ces premiers épisodes de Legends seront un excellent moyen de se souvenir de certains des moments les plus importants mettant en vedette ces deux héros. Pour le moment, on ne sait pas quand nous verrons plus de chapitres, mais il est possible que cette nouvelle émission démarre à mesure que de plus en plus d’émissions de MCU frappent Disney +.

Vous pouvez consulter toutes les annonces Marvel qui ont été faites la semaine dernière ici.

Via: Marvel

Le nouveau film Resident Evil a déjà une date de sortie! Les dinosaures arrivent à Disney + en janvier 2021

Sébastien Quiroz

23 ans. Editeur chez Atomix.vg. Consommateur de culture pop.