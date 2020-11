Il n’y a plus d’excuses pour voir The Mandalorian, dans une promotion valable pour les abonnés Ultimate.

Xbox vient d’annoncer avec quoi la collaboration Disney Avec lequel ils génèrent de l’enthousiasme sur les réseaux sociaux depuis quelques jours. Les abonnés au service Xbox Game Pass Ultimate Ils pourront bénéficier d’un service supplémentaire, avec un accès complet à la plateforme Disney + pendant un mois entièrement gratuit.

Disney + maintenant gratuit pendant un mois pour les abonnés Xbox Game Pass UltimateEn plus des services que le service propose déjà, y compris la bibliothèque de jeux à la carte Game Pass et les jeux en ligne via Xbox Live, maintenant et pour une durée limitée, ceux qui ont souscrit Xbox Game Pass Ultimate accédera Disney +, pouvoir profiter de séries comme The Mandalorian, de classiques du dessin animé et aussi d’autres films Pixar, de toute la saga Star Wars ou de National Geographic. Une occasion en or d’essayer le service si vous ne l’avez pas déjà.

Il s’agit d’une promotion à durée limitée que les abonnés Xbox Game Pass Ultimate peuvent activer jusqu’au 31 janvier prochain, de pouvoir choisir, dans cette marge d’un peu plus de deux mois, la date indiquée pour démarrer le mois gratuit. Une façon de célébrer l’arrivée de la Xbox Series X et de la Xbox Series S en magasin, disponible dans les magasins du monde entier à partir du 10 novembre.

Achetez 3 mois de Xbox Game Pass Ultimate

