Disney + a déjà un catalogue attrayant de séries et de films pour tous les goûts; cependant, il est un fait que les utilisateurs du service en veulent plus. Nous avons d’excellentes nouvelles pour vous si vous en faites partie, car de nombreuses nouvelles sont en route vers la plateforme.

Récemment, le contenu qui arrivera sur Disney + en février a été annoncé. Si vous avez un abonnement actif, vous pouvez continuer à profiter de certaines séries récentes, ainsi que de nouveaux programmes et bandes.

Disney + recevra ces nouvelles en février

Février sera un bon mois pour les utilisateurs de Disney +, car il y aura du nouveau contenu chaque semaine. WandaVision, une série qui est arrivée au service avec ses 2 premiers chapitres, a récemment été publiée. En février, 4 autres épisodes de cette production seront publiés.

Les utilisateurs de Disney + sont enthousiasmés, car dans quelques semaines, ils pourront également s’amuser avec The Muppet Show. La bonne nouvelle est que les 5 saisons de l’émission arriveront au milieu du mois prochain.

De plus, les premières saisons de Pair of Kings ou Pair of Kings seront ajoutées, ainsi que Myth: A Frozen Tale, un court métrage d’animation attrayant qui se déroule dans le monde de Frozen II. Ensuite, nous vous laissons la liste des actualités de février avec leurs dates respectives:

5 février:

Disney My Music Story: Yoshiki Disney Upside-Down Magic Wicked Tuna: Outer Banks (saison 7) WandaVision (nouvel épisode)

12 février:

La vie sous zéro: La prochaine génération (saison 1) Marvel Battleworld: Le mystère des Thanostones (saison 1) Derrière le masque de Marvel WandaVision (nouvel épisode) Dans Pixar: Portraits

19 février:

The Book of Life Moins cher à la douzaine Moins cher à la douzaine 2 The Muppet Show (5 saisons) Flora & Ulysses WandaVision (nouvel épisode)

26 janvier:

Voiture SOS (S8) Disney Channel Games 2008 (saison 1) Disney Illuminations Firework Show Disneyland Paris Disney Paire de rois (3 saisons) Disney Roll it Back (saison 1) Disney’s American Dragon: Jake Long (2 saisons) Mickey Go Local (saison 1) Okavango: River of Dreams Secrets of Sulphur Springs (5 premiers chapitres) Mythe du gala d’ouverture du Shanghai Disney Resort: A Frozen Tale WandaVision (nouvel épisode)

Nous vous rappelons que Disney + est un service d’abonnement mensuel que vous pouvez obtenir pour 159 $ MXN. Il dispose également d’un abonnement annuel en échange de 1599 $ MXN. Recherchez plus de nouvelles liées à Disney + dans ce lien.

