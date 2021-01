SNK l’appelle «la meilleure façon de préparer la sortie, cette année, de The King of Fighters XV».

Un de chaux et un de sable pour les adeptes de la saga The King of Fighters. La sortie du King of Fighters XV était prévue, mais il y a quelques heures à peine, SNK a confirmé qu’elle reportait l’annonce à plus tard, indéfiniment. Pour compenser, peut-être, le studio a informé de la disponibilité de The King of Fighters XIV Ultimate Edition en format numérique pour PS4.

SNK confirme l’arrivée de KOF XV pour 2021Le jeu comprend tout le contenu publié à ce jour, y compris le jeu de base, tous les DLC à 8 personnages, 10 DLC avec des costumes et 10 thèmes créé spécifiquement pour le menu de la console Sony. Au total, il y aura un casting de 58 personnages et de SNK, ils soulignent qu’il s’agit de la partie la plus complète de la saga. Il est disponible sur le PS Store au prix de 39,99 euros.

De plus, dans le même communiqué, les responsables du jeu indiquent que cette Ultimate Edition est “le meilleur moyen de préparer le lancement, cette année, de The King of Fighters XV, donc, malgré le retard de dernière minute dans les plans, il est confirmé que l’une des sagas de combat par excellence aura un nouveau jeu cette année. Quelque chose qui était présupposé, mais qui n’était pas tout à fait clair.

Il ne reste plus qu’à attendre pour en savoir plus sur KOF XV. Et vous pouvez le faire, soit avec The King of Fighters XIV Ultimate Edition, soit en jetant un œil à ce rapport complet sur la saga.

En savoir plus: King of Fighters XIV et SNK.

