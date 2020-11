Disques SSD pour PC et cartes mémoire pour PS4, Nintendo Switch et Xbox dans les offres Black Friday

Nous recherchons les meilleures remises sur les PC et consoles pour augmenter le stockage de nos équipements.

Le stockage est devenu un sujet de conversation brûlant dans le monde des jeux vidéo; Les jeux devenant de plus en plus gros, un pari clair du média vers un meilleur support du numérique et la standardisation des mises à jour périodiques sur tous les grands titres ont rendu l’espace de nos systèmes plus précieux que jamais; Lorsqu’il s’agit d’étendre cela, nous n’avons que les options envisagées par l’équipe de développement de nos consoles, mais les moyens externes et leur support sont généralement courants; Pour cette raison, nous avons voulu consacrer un petit espace au stockage externe dans ce texte, dans lequel nous parlerons de certaines des options pour PlayStation 4, Nintendo Switch et la famille Xbox qui ont retenu notre attention.

Stockage en vente pendant ce Black Friday pour nos consoles

Les consoles de la génération précédente ont un bon support pour les médias externes, acquis au cours de leurs premières années de vie, qui ont été utilisés pour en faire une alternative valable aux modifications majeures. La nouvelle génération est encore quelque peu ambiguë en matière de stockage externe, avec des fonctionnalités réduites pour les titres de nouvelle génération, ou des prix prohibitifs pour bon nombre des solutions proposées; Pour cette raison, nous apprécions l’apparition des offres suivantes sur des supports externes:

Carte microSD SanDisk SDXC (128 Go) pour 19,99 euros (Prix d’origine 24,99 euros). Cette carte SanDisk était notre préférée lors de notre guide d’achat pour le stockage Nintendo Switch, nous pensons donc qu’il est normal de l’inclure dans cette liste, en particulier avec la petite mais reconnaissante remise dont elle bénéficie maintenant, qui la laisse à des niveaux similaires à ceux depuis le milieu du mois dernier.

WD_Black Game Drive P10 (5 To) pour 99,95 euros (Prix d’origine 169,95 euros). Ce disque WD est conçu pour servir de stockage externe pour nos jeux, il est rapide par rapport aux normes du disque dur, ainsi que spacieux, avec 5 To d’espace. Actuellement, il a un excellent prix dans plusieurs magasins, le moindre d’entre eux étant celui indiqué ici.

Carte microSD Kingston Canvas Select Plus (256 Go) pour 36,29 euros (Prix d’origine 50,99 euros). La gamme Canvas Select Plus de Kingston est réservée aux cartes microSD les plus performantes de la société en dehors de la gamme dédiée à la photographie et à l’usage professionnel; Ils sont durables, rapides et fiables, donc avec l’offre que vous avez maintenant, nous n’avons pas voulu les ignorer.

Sabrent Rocket Nano (1 To) pour 149 euros (Prix d’origine 189 euros). Ce disque externe de petite taille fabriqué par Sabrent dispose de 1 To en SSD d’espace pour nos besoins à un prix inférieur à celui que l’on trouve habituellement pour sa vitesse. Sa version 512 Go est également à prix réduit.

Notre couverture du Black Friday jusqu’à présent

En terminant ce texte, nous souhaitons passer en revue certaines de nos compilations d’offres qui ont eu lieu pendant ces jours avant le Black Friday; tous se rapportaient plus ou moins à la liste présentée ici:

Remarque: certains des liens affichés ici proviennent d’affiliés. Malgré cela, aucun des articles cités n’a été proposé ni par les marques ni par les magasins, leur introduction étant une décision unique de l’équipe de rédaction.

En savoir plus: Black Friday 2020, disques durs, cartes mémoire, PS4, Nintendo Switch et Xbox One.

