Nous avons de mauvaises nouvelles pour tous les joueurs qui attendent plus de contenu Cuphead. Il arrive qu’en raison de la pandémie de coronavirus, Studio MDHR ait dû retarder Le délicieux dernier plat, sa nouvelle extension, jusqu’en 2021.

Dans une déclaration qu’ils ont partagée sur les réseaux sociaux, les membres du Studio MDHR ont déclaré avoir dû retarder la publication de Le délicieux dernier plat. Cela est dû à l’impact que la pandémie de coronavirus (COVID-19) a eu sur l’étude et ses collaborateurs.

“Nous ne serons satisfaits que si ce dernier chapitre [en la historia del primer Cuphead] ne soyez rien de moins que notre meilleur travail. (…) Le respect de cette norme a été extrêmement difficile pour nous face à une pandémie mondiale qui a touché tant de nos développeurs », explique l’étude.

Studio MDHR ne veut pas compromettre votre vision créative

Dans la déclaration, le studio a également précisé qu’il ne voulait pas compromettre sa vision créative. C’est pourquoi ils ont préféré se donner un temps de développement supplémentaire pour s’assurer que Le délicieux dernier plat être exactement ce que les fans attendent de Cuphead.

«Plutôt que de compromettre notre vision en réponse au COVID, nous avons pris la décision compliquée de retarder le lancement de Le délicieux dernier plat jusqu’à ce que nous soyons convaincus que cela ravira la communauté de Cuphead comme elle le pense », a expliqué la société.

Le nouvel objectif du Studio MDHR est donc que Le délicieux dernier plat arrivera quelque temps en 2021. Cela dit, il travaille dur pour faire du retour à Inkwell Isles quelque chose de «vraiment magique» pour la communauté.

À la suite de la pandémie mondiale en cours qui touche tant de personnes, nous avons pris la difficile décision de repousser la publication de The Delicious Last Course. Pour notre merveilleuse communauté Cuphead, nous avons préparé une lettre des fondateurs du Studio MDHR, Chad & Jared Moldenhauer, pour en partager davantage. pic.twitter.com/XiU57Wcn1y – Studio MDHR (@StudioMDHR) 25 novembre 2020

Cuphead est disponible pour PC, Xbox One, Nintendo Switch et PlayStation 4. Vous pouvez en savoir plus sur cet indie populaire en cliquant ici.