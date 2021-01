Le dernier opus d’Activision est le jeu le plus vendu de l’année et Warzone est le leader parmi les jeux gratuits.

En janvier 2021, PlayStation a publié la liste des Les jeux les plus vendus sur le PS Store en 2020. Les jeux numériques les plus vendus sur PlayStation 5, les titres PS4 qui ont réussi, ainsi que les jeux gratuits avec plus de téléchargements de l’année, tant chez les utilisateurs européens que chez les joueurs aux États-Unis et au Canada. Mais peu importe la plate-forme, ou si le jeu est payé ou non. Le PS Store 2020 a eu un dominateur clair: Call of Duty Black Ops Cold War.

Le dernier opus de la saga Activision a été le Jeu numérique le plus vendu sur PS5 dans ses premiers mois de vie, à la fois sur le vieux continent et aux États-Unis et au Canada. Et c’est aussi le jeu PS4 le plus vendu sur le PS Store… du moins en Amérique du Nord. En Europe, et à la surprise d’absolument personne, le jeu numérique le plus vendu sur PS4 a été FIFA 21. Il est important de noter que la liste PS5 ne tient pas compte le meilleur nouvelle génération. Autrement dit, des jeux comme le nouveau Call of Duty ou Spider-Man Miles Morales apparaissent en haut de la liste sans ajouter les exemplaires vendus sur PS4.

Un détail qui ne fait que renforcer l’image dominante de ces deux jeux en le catalogue PS5 initial. Mais le succès d’Activision ne se limite pas aux jeux payants, car Call of Duty: Warzone est le jeu gratuit le plus téléchargé de 2020 sur le PlayStation Store. La bataille royale de la saga est suivie de près par Rocket League, un jeu qui est devenu gratuit après son achat par Epic Games, et à la troisième place, un autre jeu Epic: Fortnite.

Ensuite, nous allons vous montrer le Les jeux les plus vendus sur le PS Store en 2020, pour PS5 et PS4, ainsi que les jeux gratuits les plus téléchargés du magasin, sur les deux plates-formes. Mais tout d’abord, nous vous invitons à revoir l’analyse de Call of Duty Black Ops Cold War, ainsi que la critique de Spider-Man Miles Morales, les deux jeux numériques les plus vendus de la console nouvelle génération.

Jeux PS5 les plus vendus sur le PS Store en 2020

États-Unis et CanadaL’Europe 1Call of Duty Black Ops Cold WarCall of Duty Black Ops Guerre froide2Spider-Man Miles Morales Spider-Man Miles Morales3Assassin’s Creed ValhallaAssassin’s Creed Valhalla4NBA 2K21FIFA 215Âmes de démon6Madden NFL 21Watch Dogs: LégionseptFIFA 21 Immortals Fenyx Rising8Sackboy: une grande aventureNBA 2K219Immortals Fenyx RisingSackboy: une grande aventuredixWatch Dogs: Legion Tom Clancy’s Rainbow Six Siege

Les jeux PS4 les plus vendus sur le PS Store en 2020

États-Unis et CanadaL’Europe 1Call of Duty Black Ops Guerre froideFIFA 212Grand Theft Auto VFIFA 203Call of Duty: Modern Warfare – Grand Theft Auto V4MinecraftCall of Duty: Guerre moderne5Fantôme de Tsushima: Call of Duty Black Ops Cold War6Le dernier d’entre nous, partie IIseptNBA 2K21NBA 2K208NBA 2K20The Last of Us Part II9Final Fantasy VII Remake de The Witcher 3: Wild HuntdixMadden NFL 21 Red Dead Redemption 2

Les jeux gratuits les plus téléchargés sur le PS Store en 2020

États-Unis et CanadaL’Europe 1Call of Duty: WarzoneCall of Duty: Warzone2Ligue Rocket3Fortnite fortnite4Apex LegendsApex Legends5Rogue Company Hyper Scape6Impact Hyper ScapeGenshinseptGenshin ImpactRogue Company8Destiny 2 Brawlhalla9Brawlhalla Destiny 2dixDragon Ball Xenoverse 2 LiteeFootball PES 2020 Lite

